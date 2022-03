FIMP sai à rua no Dia Mundial da Marioneta

Igor Gandra conhece o mundo das marionetas como a palma das suas mãos. "É uma realidade multifacetada", refere o diretor do Festival Internacional de Marionetas do Porto (FIMP), evento que desde 1989 vem mostrando o que há de mais tradicional e vanguardista no meio. "Há quem se dedique à preservação e recriação, mas este também é um campo fértil de experimentação e de pesquisa para as formas mais arrojadas das artes performativas".