Espetáculo equestre no Campo Pequeno

A Gala Equestre vai reunir no Campo Pequeno, em Lisboa, este domingo, 17, três das principais escolas de Arte Equestre do Mundo – Real Escuela Andaluza del Arte Equestre, de Jerez, Espanha, Cadre Noir, de Saumur, França, e a Escola Portuguesa de Arte Equestre, que comemora o seu 40ª aniversário. Trata-se de um evento raro à escala europeia, sobretudo pela vertente logística que implica. As escolas irão apresentar números próprios, mas também quadros executados em conjunto pelos cavaleiros de cada uma delas. Este espetáculo histórico-cultural alia as diversas formas de equitação, que revelam a diversidade da arte equestre portuguesa, francesa e espanhola.A Escola Portuguesa de Arte Equestre, gerida pela Parques de Sintra, e sediada nos jardins do Palácio Nacional de Queluz, foi fundada em 1979 para promover o ensino, a prática e a divulgação desta arte tradicional portuguesa. Recupera a tradição da real picadaria, academia equestre da corte no século XVIII, que usava o picadeiro real de Belém, hoje Museu Nacional dos Coches, e monta exclusivamente cavalos lusitanos da coudelaria de Alter. Para divulgar esta secular arte portuguesa, a escola faz regularmente exibições tanto em Portugal como no estrangeiro.Os bilhetes para a gala do Campo Pequeno – em que vão participar cerca de 50 cavalos – estão à venda a partir de €30 e já foram vendidos para 13 países, sobretudo europeus, mas também para os Estados Unidos e Filipinas.