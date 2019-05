"Édipo - cegos que guiam cegos" no Teatro Romano de Lisboa

Levada à cena pelo Teatro Livre, a peça tem encenação de Beto Coville, interpretações de Luísa Ortigoso, Sandra Celas, Diogo Lopes, João Araújo, Sofia Brito, Inês Oneto, Eurico Lopes e Carlos Carvalho, e música ao vivo de Davide Zaccaria. Está em cena de quinta-feira a domingo, às 21:30.



Integrada na Mostra Espanha 2019, o Museu do Teatro Romano de Lisboa acolherá, de 01 de julho a 30 de agosto, uma exposição fotográfica intitulada "Theatrum Mundi", uma mostra que, segundo a diretora do museu, vai permitir conhecer a arquitetura do Teatro Romano de Mérida.



A mostra sobre a recuperação do Teatro Romano de Mérida foi inaugurada na edição de 2018 do certame.



O Teatro Romano de Mérida foi mandado construir pelo cônsul Marco Vipsânio Agripa e terá sido inaugurado entre os anos 16-15 a.C..



Situado em Mérida, a capital da Extremadura espanhola, o Teatro Romano é considerado um dos mais relevantes monumentos da cidade e, desde 1933, acolhe, o Festival de Teatro Clássico com o qual recuperou a sua função original.

"Édipo - cegos que guiam cegos", a partir da tragédia "Édipo", de Sófocles, é a peça que vai estar em cena no Teatro Romano de Lisboa, de 04 a 21 de julho, foi hoje anunciado.A diretora do Museu de Teatro Romano de Lisboa, Lídia Fernandes, falava à imprensa à margem da apresentação da 65.ª edição do Festival Internacional Clássico de Mérida 2019, realizada hoje naquele espaço museológico da rede de teatros da Câmara Municipal de Lisboa, onde foi apresentada uma pequena parte da peça.