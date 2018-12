Djaimilia Pereira de Almeida: "As minhas personagens fazem-me companhia"

Não sendo autobiográfico, Luanda, Lisboa, Paraíso tem escolhas estilísticas que tentam espelhar uma "realidade", como as cartas e as listas. Como é que chegou aí?

É tudo ficção, passou a interessar-me sobretudo a imaginação. Ao princípio não sabia se seria capaz de imaginar uma história e, aos poucos, fui tentando, conseguindo, e fui-me apaixonando por isso, de tal forma que deixou de me interessar referir-me à minha vida. O livro é todo um exercício de imaginação. Essas listas, e os objectos que surgem em imagem no livro, etc., vêm da origem do livro: tudo começou nos meus passeios por feiras de velharias dos arredores de Lisboa, que costumo visitar mas sem nenhum interesse em especial. Visito por curiosidade, levo pouco dinheiro e vou comprando poucos objectos. Às vezes não têm nexo entre si, mas fui começando a comprar várias coisas e a certa altura apercebi-me de que estava a compor uma espécie de enxoval de ninguém.



Como se as coisas não fossem para si?

Exacto. Depois começou a interessar-me perceber para quem as estava a comprar e estas personagens surgiram dentro de mim dessa forma: eram os donos dos objectos que estava a comprar. Das listas que surgem no livro, muitas são de objectos que comprei ou que via.



Essa sua procura por objectos cria uma relação com as personagens do seu livro: elas estão sempre em movimento, a ir para qualquer lado, a fazer algo. Foi uma preocupação para si ter muita acção?

Uma das coisas que tive em mente, quando comecei a escrever o Luanda, Lisboa, Paraíso, foi que me interessava escrever a história como se estivesse a contá-la às personagens. Interessava-me contar às personagens como é que tinha sido a vida delas, era como se tivesse o Cartola, o Aquiles e o Pepe sentados à minha frente e lhes dissesse: "Agora vou contar-vos a vossa vida". O livro é escrito como se fosse um balanço contínuo da vida deles, que eu lhes estou a narrar a eles, e esse aspecto é indissociável da história do livro, porque desse modo vi-me obrigada a escrever um livro que o Cartola, o Pepe e o Aquiles fossem capazes de entender. Eu queria que eles compreendessem a própria vida tal como eu lha estava a contar. Eles foram os leitores que tive na cabeça durante o tempo todo.



Como é que convive com esses leitores?

Eles continuam profundamente presentes. Tornaram-se companhia. Desde que o livro foi publicado, faço "saúdes" como se estivesse a brindar com eles. No fundo, as minhas personagens fazem-me companhia.



A sua escrita está cada vez mais depurada, a linguagem é prática, sem supérfluo. Treina muito para escrever assim?

Neste livro foi assim, mas não sei se continuará a ser. Cada livro obriga a um modo de expressão próprio, é preciso encontrar a forma e o tom adequado a cada história. Neste caso tinha de ser assim e isso foi conseguido à custa de muito trabalho, esforço e desaprendizagem, porque não me era natural escrever assim. Tive de aprender a fazê-lo e isso obrigou-me a esquecer e a fechar portas.

Três personagens mudam-se para Lisboa, noutro tempo. Duas delas andam em par (Carlota e Aquiles) e Pepe encontra-as pouco depois em Luanda, Lisboa, Paraíso, segundo romance de Djaimilia Pereira de Almeida, depois de Esse Cabelo (Teorema, 2015). Entre um e outro existe Ajudar a Cair, editado em 2017, um relato avassalador de uma temporada a viver junto dos pacientes do Centro Nuno Belmar da Costa. Djaimilia sabe mostrar o belo pelo simples, e tornar o mais simples dos actos num momento imperdível. Luanda, Lisboa, Paraíso é um livro feito desses momentos, escrito sem gorduras e com um rigor de embevecer. Foi o pretexto desta conversa.Fui convidada para escrever um livro para a Fundação Francisco Manuel dos Santos e estive cerca de um ano para decidir o quê, até optar por uma realidade que estava próxima de mim: vivo perto do centro sobre o qual escrevi, fazia parte do meu quotidiano ver os pacientes na rua e com alguns ia mantendo uma relação de vizinhança, de dizer "bom dia". Apercebi-me que sabia pouco sobre eles e a vida deles e interessou-me saber mais.Não foi imediato encontrar o tom certo, porque havia uma certa curiosidade da minha parte, mas não me interessava fazer uma reportagem, até porque não sei fazer. Então, durante um Verão acompanhei o quotidiano do centro, que tem um ritmo muito próprio, e fui observando e escrevendo. Eu era uma estranha que ali estava a observar o trabalho e a vida das pessoas.