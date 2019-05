Crítica de teatro: Ballyturk

Da encenação emana o bom aproveitamento dos objetos, dos pormenores, dos rituais (quase coreografias) e sobretudo dos momentos em que o humor do texto e das soluções de representação são o brilhante escape daquele cativeiro.



As personagens, de filiação beckettiana, estão à espera, não de Godot, mas de um terceiro - que cumpre o papel de morte anunciada -, numa alegoria de resistência psíquica face ao desespero em tempos nebulosos.



Teatro da Politécnica, Lisboa

Até 4/5 •

3.ª e 4.ª, 19h; 5.ª e 6.ª, 21h;

Sáb., 16h e 21h

€10 (c/ descontos: €6)

Ballyturk, que Nuno Barbosa traduziu e Jorge Silva Melo encenou, é mais uma peça do irlandês Enda Walsh (n. 1967), autor dileto dos Artistas Unidos.Na peça dois homens vivem aparentemente encarcerados - talvez metáfora da sua prisão mental, lembrando alguns arredores urbano-deprimidos do Reino Unido -, construindo rotinas numa localidade imaginária, em que "interagem" com os habitantes.