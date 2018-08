Crítica de música: The Twist Connection

"O disco beneficia da capacidade para transmitir a mesma energia que a banda revela nas actuações e da conciliação entre rock directo e preocupações melódicas", escreve Pedro Salgado

O álbum homónimo dos The Twist Connection, que sucede a Stranded Downtown, de 2016, continua a celebrar o rock de forma convicta, apostando em faixas ritmadas. Com letras do baterista e vocalista Carlos "Kaló" Mendes, a abordar dúvidas, medos e ansiedades inerentes à condição humana, o disco beneficia da capacidade para transmitir a mesma energia que a banda revela nas actuações e da conciliação entre rock directo e preocupações melódicas.



Num trabalho coeso e recheado de momentos interessantes, no qual a banda de Coimbra reafirma a sua qualidade, destacam-se a viciante Losin' Touch, a catártica Who Are These People, a sedutora Season Of The Witch e a muito americana Dancin' In The Dark #2 (com Raquel Ralha).



Nota: 4 estrelas



The Twist Connection

Pop-rock

Ed. Lux Records

€13,90