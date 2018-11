Crítica de música: Le Jardin de Daxuva & Nina Miranda

"Le Jardin aposta num relativo minimalismo", escreve Pedro Salgado

Daxuva (o novo projecto do músico e produtor portuense Pedro Ferraz) estabeleceu uma parceria com Nina Miranda (ex-Smoke City), procurando desenvolver um som etéreo que se enquadrasse no estilo vocal da cantora brasileira. Le Jardin, o álbum resultante da colaboração, aposta num relativo minimalismo, assente em elementos da música electrónica, que serve de base aos estados de espírito e à emotividade vocal de Nina. Outro aspecto dominante é a perspectiva onírica do trabalho, derivada da maneira como Ferraz concebe diversas toadas ambientais, em ligação eficaz com o carácter misterioso da voz da cantora.



A dupla alcança os seus melhores resultados na sugestiva Make You Happy (Meu Amor), no mantra tropical Hamboorger e na dançante Gonna Make the World Better, com variações rítmicas interessantes.



Nota: 3 estrelas e meia



DAXUVA & NINA MIRANDA

Electrónica

Edição de autor

