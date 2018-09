Crítica de música: Caixinha de Música de Vanessa da Mata

Gravado em 2017, em São Paulo, Caixinha de Música exibe Vanessa da Mata em novas roupagens, entre versões e inéditas da sua autoria. Com três músicos e alguma programação electrónica, invoca sons como o samba, funk ou reggae, sem esquecer a introspecção e sempre com a participação do público. Gente Feliz impressiona pela actualidade da letra, e a versão de Boa Reza e a faixa-título (acústica) destacam-se na primeira metade. Envereda depois por uma toada mais vibrante, unindo Por Onde Ando Tenho Você a Love Will Tear Us Apart (Joy Division) e encerrando o espectáculo com Ai Ai Ai. Um espelho do talento de Vanessa da Mata como compositora e intérprete.Nota: 4 estrelasMPB• Sony Music