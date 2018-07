Crítica de livros: Sessenta Contos, de Dino Buzzati

A Cavalo de Ferro traz de novo Buzzati (1906-1972) aos portugueses com Sessenta Contos, a famosa colectânea de 1958 do autor italiano que se tornou mundialmente conhecido quando editou O Deserto dos Tártaros. Os contos aqui reunidos foram extraídos de três obras: Os Sete Mensageiros (1942), Pânico no Scala (1949) e A Derrocada da Baliverna (1954). Buzzati tão depressa salta do surrealismo para a antecipação científica, como do realismo mágico para o existencialismo. Era proibido é um dos textos mais conhecidos: "Desde que a poesia foi proibida, a vida é certamente muito mais simples entre nós […] A produtividade é a única coisa que verdadeiramente interessa…" A lembrança do totalitarismo mussoliniano permaneceu viva na memória do autor, que foi correspondente de guerra na Etiópia e em Itália antes de ganhar notoriedade como jornalista e crítico de arte. O resultado são estes contos tão diferentes entre si.Nota: 5 estrelasCavalo de Ferro452 págs.