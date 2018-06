Crítica de livros: Estuário, de Lídia Jorge

Estuário

A ficção portuguesa sofreu uma guinada quando Lídia Jorge (n. 1946) publicou o primeiro livro - ao fim de 38 anos, a obra permanece incólume. O título mais recente, Estuário, mantém a pujança inaugural. Dominando na perfeição todos os recursos narrativos, a autora constrói o romance a partir da figura de Edmundo Galeano, jovem regressado do inferno de Dadaab, um dos campos de refugiados que o ACNUR mantém no Quénia, onde "o passado estava a extinguir-se e o futuro surgia com a configuração deprimente de uma civilização alimentada de pó". Edmundo voltou com a mão direita praticamente reduzida ao indicador, mas nem por isso deixou de querer escrever um livro sobre o quotidiano atroz desses povos desapossados. A maior dificuldade era mesmo como chamar-lhe.Lídia Jorge é muito hábil na forma como ilustra o contraponto das premências. De um lado, os equívocos da ajuda humanitária. Do outro, o desajuste das famílias. No enredo, leva a melhor o lado da guerrilha familiar, cada irmão cada pulsão, segredos, mentiras e dribles, a Titi entre a cadeira e a cama, o velho armador em vias de perder os dois navios que restavam, o primogénito cheio de si, a mana azarada, o advogado falido, o cavalo Imortal e os outros todos. É uma família portuguesa, com certeza, e a autora sabe do assunto. Sirvam de exemplo dois romances sintomáticos: O Dia dos Prodígios (1980), parábola do desencontro entre o País rural e a "vanguarda abrilista", e A Costa dos Murmúrios (1988), sobre sequelas da guerra colonial em Moçambique.O regresso de Edmundo à casa do Corpo Santo (Cais do Sodré), onde o pai acabaria por se enforcar, coincide com o desmoronar da família: os navios fundeados em Abidjan foram arrestados, Sílvio vendeu o iate BlowUp, tudo rui à volta deles. Só o livro continua por escrever. Talvez por isso surjam, como tentames literários, excertos truncados da Ode Marítima de Pessoa, da Ilíada de Homero e de uma citação de Philippe Jaccottet.Nota: 5 estrelasDom Quixote285 págs.