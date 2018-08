Crítica de cinema: Vendeta

"Vendeta, a primeira longa-metragem da francesa Coralie Fargeat, é um filme de intensa convicção, que subverte os arquétipos do género de "exploração" tornado infame por títulos como I Spit On Your Grave", escreve Tiago R. Santos

Jen vai passar o fim-de-semana com o namorado - um homem casado - numa casa no meio do deserto. Dois amigos dele juntam-se ao casal. Ela é jovem, sexy e a sua ausência de pudor será castigada com tremenda violência. A vingança será ainda pior. Vendeta, a primeira longa-metragem da francesa Coralie Fargeat, é um filme de intensa convicção, que subverte os arquétipos do género de "exploração" tornado infame por títulos como I Spit On Your Grave.



É estilizado, visceral e surreal, com muita pinta e um cenário queimado pelo sol que poderia pertencer ao universo de Mad Max: Estrada da Fúria. Jen é um anjo vingador, a mulher renascida que confronta sem piedade a misoginia dos homens que olham para a sua sexualidade como se fosse uma oferta. Não é. Vendeta é essa resposta escrita a sangue.



Nota: 4 estrelas



De Coralie Fargeat

Fra. • Terror • M18 • 108m

Com Matilda Lutz e Kevin Janssens