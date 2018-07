Crítica de cinema: The Incredibles 2: Os Super-Heróis

"As cenas de acção são boas, as piadas também - com destaque para o hilariante e frenético bebé Jack-Jack", escreve Tiago R. Santos

Já passaram 14 anos desde as primeiras superaventuras da família Parr, mas eles não envelheceram um segundo. A acção começa no preciso momento em que o primeiro filme termina. Quando o governo decide que os danos da superluta contra o crime são demasiado elevados, Bob e Helen são obrigados a pendurar os superfatos. Até que os milionários irmãos Deavor elaboram um plano para que os superpoderes voltem a ficar na moda. As cenas de acção são boas, as piadas também - com destaque para o hilariante e frenético bebé Jack-Jack - mas o mérito de Bird e destes The Incredibles é a criação de uma superfamília com problemas super-reais...



Nota: 3 estrelas e meia



De Brad Bird

EUA • Animação • M6 • 118m

Com Craig T. Nelson, Holly Hunter e Catherine Keener Clarke