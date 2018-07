A Gargalhada de Augusto Reis: Os anos da alegria de um banqueiro-poeta

Ao quarto romance, Jacinto Lucas Pires brinca com o tempo e cria um protagonista a partir de histórias que lhe contaram. Augusto Reis é o dono da gargalhada do título, mas há outras personagens a sorrir nesta narrativa feita de cenas curtas, cinematográficas, que dão a ilusão de movimento. Pretexto de conversa

No livro O Verdadeiro Actor (2011), Jacinto Lucas Pires (Porto, 1974) inventou um actor e com ele construiu uma personagem, uma ficção, um mundo que dedilhava à volta da realidade criada para essa ficção. Agora é tempo de Augusto Reis e da sua alegria, da sua gargalhada, mas também de Djalma e Sofia. São três personagens que circulam entre duas realidades, momentos de Portugal, e que se movem em vários tempos, enquanto Lucas Pires lhes cruza as narrativas. O novo A Gargalhada de Augusto Reis, o seu quarto romance, escrito ao longo de sete anos, nasce de uma vontade "de tentar uma coisa nova na escrita, ter a liberdade para imaginar o passado".



A personagem do título veio de histórias que ouviu: "Foi a partir delas que foi aparecendo a personagem, fui percebendo aos poucos o que ela poderia ser e percebi que poderia ser uma forma de escrever a história com 'h' minúsculo." Esse tempo, essas histórias, relacionam-se com o protagonista, Augusto Reis, administrador de um banco, poeta reconhecido, homem de família com ligações ao Estado Novo, que se sente traído pela forma como o País o tratou após a revolução. Ele é o elo com o passado, garante Jacinto à SÁBADO, à conversa no Chiado: "Queria arriscar contar a história pelas suas pequenas portas e corredores, por coisas prosaicas, patéticas."



Paralelamente, surgem Djalma, jovem dos subúrbios que encontra o gosto pela poesia numa biblioteca da Amadora e se convence que tem de conhecer Reis depois de o ler, e Sofia, realizadora de um único filme, entre a ficção e o documentário, que cunha o cepticismo generalizado em torno do poeta.



As três personagens vão vivendo os seus momentos, na maior parte das vezes distantes umas das outras, noutras próximos, ocasionalmente juntos, num edifício narrativo dividido em curtos capítulos, ao estilo de cenas de teatro ou cinema: "Isso tem a ver com a arquitectura que fui desenhando, queria que os quartos estivessem bem desenhados, que a casa toda funcionasse, mas daí veio o problema, de criar um ritmo feito de diferentes ritmos, construir uma música geral que funcionasse a partir dessas diferenças."



A escrita é sintética, compacta, frequentemente com descrições visuais e um tom leve, que conforta. A Gargalhada de Augusto Reis é um livro bem arrumado, sem gorduras, e a sua construção, em cenas curtas, comprime a acção ao essencial e torna claras as intenções das personagens.



Essa arrumação confere o movimento certo ao todo, diz Jacinto: "Preciso de movimento na escrita. Há pessoas que gostam da minha escrita, e outras que não, porque a acham cinematográfica, devido ao movimento - e este é o romance mais complexo que escrevi. Com as personagens do presente, como a Sofia, é tudo lento, com o Djalma é um pouco mais rápido e com o Augusto Reis é um vaivém, sempre para a frente e para trás. Foi uma forma de desarrumar o museu do passado, mostrar como ele gostava da vida, de rir, e que nunca estava parado." O movimento é também o da alegria, a maneira como as personagens se levantam do chão para continuarem a andar, a procurar o contentamento, como se a gargalhada da capa do livro se prolongasse pelas páginas, impondo-lhes que sejam felizes e vivam a sorrir.



A Gargalhada de Augusto Reis

Porto Editora • 264 págs.

€16,60