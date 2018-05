Crítica de cinema: Só te vejo a ti

Marc Forster é uma espécie de Madonna do cinema: saltando de género em género como quem muda de camisa, o director alemão já se passeou pelo dramalhão indie (Monster's Ball, ainda o seu melhor filme), o biopic de prestígio (À Procura da Terra do Nunca), a comédia fantasiosa (Stranger Than Fiction), o melodrama de guerra (O Menino de Cabul), a espionagem pop de 007 (Quantum of Solace) ou o filme de zombies (WWZ: Guerra Mundial). Dotado de competência técnica e agilidade visual q.b., o rumo da carreira reforça que a densidade psicológica não é o seu forte, e Só Te Vejo a Ti prova-o.

Gina (Blake Lively, para quem é sempre um prazer olhar) é cega desde a infância, após um acidente de automóvel que vitimou os pais. Casando com James (Jason Clarke), a sua vida depende inteiramente do marido, sobretudo num ambiente complexo como a Banguecoque contemporânea. A medicina concede-lhe um promissor transplante de córnea a um dos olhos, e a esperança confirmar-se-á: Gina volta a ver, mas o receoso deslumbramento dará lugar ao confronto com um "novo mundo": como lidar com a nossa própria imagem adulta? E com o caos de cores e possibilidades?

Após um par de digressões folclóricas no confronto cultural, e de pistas interessantes mas falsas que conduzem ao território do thriller, Só Te Vejo a Ti torna-se melhor na forma como reconstrói a personalidade de Gina, desnudando o seu egoísmo, a ânsia de aproveitar a beleza redescoberta, os impulsos sedutores, a desconfiança do marido. Mas a visão regride, e o filme torna-se míope quanto ao percurso a desbravar, terminando numa dramatúrgica terra de cegos.





De Marc Forster

EUA/Tailândia • Drama • M12 • 110m

Com Blake Lively e Jason Clarke