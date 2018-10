Crítica de cinema: Pesquisa Obsessiva

"Pesquisa Obsessiva é uma narrativa convencional no fascinante mundo digital", escreve Pedro Marta Santos na sua crítica

Uma adolescente desaparece e um pai desesperado não irá parar até a encontrar. Escrito assim, parece a premissa de Taken, mas John Cho não é nenhum Liam Neeson e o estreante Aneesh Chaganty está muito pouco interessado em derramar sangue.



Pesquisa Obsessiva, à semelhança de Unfriend (2014), transforma a tela de cinema num ecrã de computador - avançando a acção e revelando as suas personagens através de chats, emails, webcams, câmaras de vigilância ou vídeos de telejornais -, demonstrando como a tecnologia e as redes sociais não estão apenas omnipresentes; são também salas fechadas em que as pessoas se revelam ou tentam esconder os seus segredos.



Pesquisa Obsessiva é uma narrativa convencional no fascinante mundo digital.



Nota: 3 estrelas



De Aneesh Chaganty

EUA • Thriller • M12 • 102m

Com John Cho, Debra Messing e Michelle La