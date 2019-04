Crítica de cinema: Não Me Toques

Mas a questão que interessa aqui e agora é que Laura tenta decifrar os seus problemas com a intimidade mas Não Me Toques, que desespera por empatia, não consegue aproximar os espectadores das suas personagens. É um filme com o peito quente mas os braços frios. Alguém devia inventar uma peça de roupa para isso.



Não Me Toques

De Adina Pintilie

Rom. • Drama • M18 • 123m

Com Laura Benson e Tomas Lemarquis

Classificação: 2 estrelas

(por Tiago R. Santos)

A determinado momento de Não Me Toques, Laura Benson – a atriz/personagem/protagonista deste híbrido entre ficção e documentário que venceu o último Festival de Berlim – está em frente a um homem especialista em sadomasoquismo que lhe demonstra alguns exercícios práticos com potencial catártico. E, como esse perito da ligação entre a dor e o prazer usava um banal colete durante a cena, dei por mim a pensar quem terá sido o inventor dessa bizarra indumentária e se o seu impulso criativo nasceu do facto de sentir sempre frio no tronco mas calor nos braços.O que me levou a procurar a resposta no Google mas distraí-me quando descobri que o colete à prova de bala foi imaginado e desenhado por um padre polaco que, inclusive, se submeteu a ser a cobaia do primeiro teste em 1901, quando um amigo disparou contra ele oito vezes à queima roupa. O padre polaco sobreviveu.