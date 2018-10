Crítica de cinema: Ghostland - A Casa do Terror

"O realizador francês tenta ao menos explorar a ideia de como a narrativa pode servir de esconderijo para traumas indescritíveis", escreve Tiago R. Santos

Pascal Laugier parte sempre de uma premissa que permite que os seus filmes sejam mais do que os mecanismos do género que explora. Desde o sufocante Mártires (2008) ao injustamente ignorado Tall Man - O Homem das Sombras (2012), as coisas são mais do que parecem. Ghostland - A Casa do Terror, mesmo sendo o título inferior desta curta lista, confirma a tendência: uma mãe e as suas duas filhas adolescentes mudam-se para uma casa no meio do nada e depressa são atacadas por dois psicopatas.



Poderia ser apenas mais um exercício gratuito e reprovável em que mulheres sofrem - e, vamos ser sinceros, em parte também é isso -, mas o realizador francês tenta ao menos explorar a ideia de como a narrativa pode servir de esconderijo para traumas indescritíveis.



Nota: 3 estrelas



De Pascal Laugier

FRA/CAN • Terror • M18 • 91m

Com Crystal Reed, Emília Jones e Anastasia Phillips