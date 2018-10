Crítica de cinema: As Tribos de Palos Verdes

"As Tribos de Palos Verdes, contrariando o próprio título e a insistente narração da sua protagonista, não demonstra interesse em explorar ou desconstruir o estranho ecossistema onde as personagens habitam", escreve Tiago R. Santos

Os Mason mudam-se para Palos Verdes, uma comunidade em L.A. onde os ricos e privilegiados adormecem ao som das ondas. Mas basta assistir à série Big Little Lies para saber que as aparências depressa implodem: o pai apaixona-se pela correctora imobiliária, a mãe tem um colapso nervoso, o irmão mete-se nas drogas e a pobre Medina só gostava de ter alguma paz - o que encontra surfando no mar mesmo em frente ao seu quintal. As Tribos de Palos Verdes, contrariando o próprio título e a insistente narração da sua protagonista, não demonstra interesse em explorar ou desconstruir o estranho ecossistema onde as personagens habitam. O filme dos irmãos Malloy não é mais do que um previsível drama familiar que poderia ser em Cascais ou Cannes ou qualquer outro lugar onde os ricos escolham ser infelizes.



Nota: 2 estrelas e meia



Brendan e Emmett Malloy

EUA • Drama • M14 • 104m

Com Maika Monroe e Jennifer Garner