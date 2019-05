Crítica: All About Eve - BSO, de PJ Harvey

All About Eve

A história tem a sua origem num conto de 1946 (The Wisdom of Eve), escrito pela atriz Mary Orr, e adaptado ao cinema, em 1950, com o título de All About Eve. O filme aborda a vida de uma diva da Broadway confrontada com os dilemas do envelhecimento (Margo Channing).Ao mesmo tempo, reflete sobre o papel de uma fã manipuladora, que se insinua e pretende tornar-se, ela própria, em objeto de desejo (Eve Harrington). A trama foi entretanto várias vezes adaptada para a rádio e, nos anos 70, aos palcos - com Lauren Bacall na protagonista.Recentemente, All About Eve foi novamente adaptada ao teatro por Ivo Van Hove, com Gillian Anderson e Lily James nos papéis principais, a respetiva banda sonora ficou a cargo de PJ Harvey, que se rodeou por James Johnston, seu colaborador de longa data, e Kenrick Rowe.Neste novo desafio, PJ optou por uma vertente predominantemente instrumental, que permite criar as atmosferas necessárias ao desenrolar do enredo, mas também exponenciar a forma como a história é contada. Portanto, quem espera um álbum típico dela vai sofrer uma forte desilusão.Assim, com Gillian Anderson e Lily James a darem voz a duas canções - The Sandman e The Moth, respetivamente -, o disco parece não ir além de um interessante suporte para peça teatral ou adaptação cinematográfica, já que, desligado do suporte visual, se resume àquele tipo de música que não distrai, se tocado enquanto trabalhamos... e, infelizmente, não nos põe a sonhar acordados.Duas estrelas e meia