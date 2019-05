Agora é que ele os vai apanhar todos: o Detetive Pikachu vem aí

O Last Week Tonight With John Oliver existe um segmento chamado How Is This Still A Thing, em que, em minutos, se tenta perceber como é que certa coisa, meio absurda, ainda existe ou ainda é moda. É possível que em 2019, ao confrontar-se com um filme chamado Pokémon: Detetive Pikachu, o leitor se pergunte: como é que isto ainda é uma cena? Talvez tenha feito a mesma pergunta quando em 2016 o jogo Pokémon Go pareceu tomar conta do mundo e pôs toda a gente à procura de criaturas inexistentes por todo o lado. Ainda se lembra?



A resposta é simples: o Pokémon nunca deixou de ser uma cena. É um universo que, desde que foi criado por Satoshi Tajiri em 1995, e que surgiu um ano depois no Game Boy (Pokémon Red and Blue) só tem ganho adeptos. É um dos porta-estandarte da Nintendo (que é uma das detentoras da Pokémon Company, que controla todas as diferentes ramificações do franchise) e não há consola da Nintendo que não tenha um jogo Pokémon. Aliás, Detetive Pikachu é a adaptação de um jogo para a Nintendo 3DS, um spin-off da série em modo jogo de aventuras em que existe um Pikachu ligeiramente diferente dos outros da sua espécie, que é detetive. Ele e Tim Goodman (o protagonista do jogo) ocupam o seu tempo a explorar o universo Pokémon enquanto resolvem crimes.





Surgem os dois no filme, Tim Goodman interpretado por Justice Smith e este Pikachu com a voz de Ryan Reynolds, provavelmente o ator ideal para desempenhar este tipo de trabalho, porque coloca a voz de forma bem mais divertida e humorada do que ele realmente é em carne e osso (e é por isso que o seu Deadpool resulta tão bem). A grande novidade deste filme do universo Pokémon é que é a primeira vez que sai do universo da animação, tendo um elenco formado por atores reais, que é completado pela inevitável animação digital.





Mas… porque é que ainda é uma cena? Porque Pokémon, desde a sua fundação, explora uma das nossas maiores vulnerabilidades, que cresceu para diversos ramos com os avanços da tecnologia: o desejo de colecionismo. Não é só isso, mas grande parte do seu sucesso parte da exploração de uma ideia que está bem expressa na frase viral da série "Gotta catch 'em all" (ou, em português, "tenho de os apanhar todos").Os "monstros" Pokémons têm diversas formas, características e temperamentos para agradar a todos. Há bons, maus, favoritos e outros, menos favoritos (é difícil não gostar de todos, afinal há que colecioná-los) e um elo de ligação ao universo que se tornou chave para o seu sucesso: o mais-que-fofinho Pikachu, que criou logo grande impacto à primeira temporada da série de animação (que já vai em mais de mil episódios).

Entretanto estes heróis alcançaram vários formatos - dos jogos da Nintendo, que saem com uma espantosa regularidade (e são divididos em "gerações", para atiçar o apetite) à série de animação, banda desenhada, filmes, jogo de cartas (forma tradicional de colecionismo), bonecos e, claro, o ainda popular Pokémon Go.



No fundo, o universo Pokémon ativa a eterna criança que há em nós. E se formos crianças explora ainda mais o facto de sermos crianças: gostamos de colecionar coisas, para compensar a ausência de outras. E não há mal nisso, especialmente quando a dedicação é à volta de um universo que existe há mais de 20 anos e soube sempre alimentar os seus fãs. É preciso apanhá-los todos - e também ver, consumir tudo.