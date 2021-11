Como a família Williams mudou a história do ténis

Há 20 anos, Will Smith ficou impressionado com uma entrevista de Venus Williams. Agora, em conferência de imprensa em que a SÁBADO esteve presente, falou sobre fazer de pai das irmãs Williams em King Richard – Para Além do Jogo.

Num momento em que os livros sobre parentalidade são mais do que os necessários, em que os pais se esforçam mais para ser bons pais do que para educar bem os filhos (coisas bem diferentes), um filme como King Richard – Para Além do Jogo é uma espécie de almanaque, versão biopic misturado com a americanice do “maior do que a vida”, sobre como alistar os filhos nos seus sonhos. A história de Richard Williams mistura-se com a das suas filhas, as tenistas Venus e Serena Williams, mas uma coisa que o filme de Zach Baylin nunca deixa o espectador esquecer é que a educação das outras três filhas nunca ficou para trás.