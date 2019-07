Com produção executiva de Beyoncé, The Lion King: The Gift é lançado na sexta, 19 de julho. Já a nova versão de O Rei Leão, realizado por Jon Favreau e com as vozes de Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, John Oliver, James Earl Jones e da própria Beyoncé chega às salas de cinema portuguesas no dia anterior.



Confira o alinhamento do novo álbum de Beyoncé abaixo:



01. Beyoncé - Bigger

02. Beyoncé - Find Your Way Back (Circle of Life)

03. Tekno, Yemi Alade, Mr. Eazi - Don’t Jealous Me

04. Burna Boy - Ja Ara E

05. Beyoncé, Kendrick Lamar - The Nile

06. Beyoncé, JAY-Z, Childish Gambino - Mood 4 Eva

07. Salatiel, Pharrell, Beyoncé - Water

08. Blue Ivy Carter, SAINt JHN, WizKid, Beyoncé - Brown Skin Girl

09. Tiwa Savage, Mr. Eazi - Keys to the Kingdom

10. Beyoncé - Otherside

11. Beyoncé, Shatta Wale - Already

12. Tierra Whack, Beyoncé, Busiswa, Yemi Alade, Moonchild Sanelly - My Power

13. 070 Shake, Jessie Reyez - Scar

14. Beyoncé - Spirit

A cantora Beyoncé Knowles-Carter anunciou o lançamento de um novo álbum – The Lion King: The Gift. Subtitulado "Música do e inspirada pelo filme", o disco conta com Spirit, tema da banda-sonora oficial do novo remake em live action de O Rei Leão, bem como com uma série de faixas originais de Beyoncé e diversos convidados.Entre os nomes anunciados no alinhamento do disco entretanto revelado, destacam-se os rappers Jay-Z e Kendrick Lamar e os cantores Childish Gambino e Pharrell Williams. O álbum conta ainda com participações de Tierra Whack, 070 Shake e, como vem sendo habitual nos discos dos Carters, a filha de Beyoncé e Jay-Z, Blue Ivy Carter.