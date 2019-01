Beautiful Boy: Amor de Pai

E o facto é que esta exposição não linear dos acontecimentos - que em nada dificulta a compreensão da história - não impede que o filme comece limpo e termine tão visualmente explícito (exibindo agulhas, feridas e overdoses) quanto se espera de um filme sobre drogas pesadas: uma mímica tácita da degradação progressiva da vida de um toxicodependente.

Uma história pessoal anseia tornar-se mensagem universal - de apoio às vítimas e aos seus familiares e, sobretudo, de ânimo para quem ainda luta. É nestes moldes que se revela, já nos seus momentos finais, a adaptação do livro de David Sheff, Beautiful Boy: A Viagem de um Pai pelo Vício do seu Filho, e da resposta do seu filho, Nic Sheff, Tweak: Crescendo em Metanfetaminas.Embora mãe, irmãos, madrasta e amigos da família Sheff desempenhem papéis importantes na narrativa, é justamente sobre a relação entre pai e filho que incide o primeiro filme de língua inglesa do realizador belga Felix van Groeningen. Beautiful Boy, história de reabilitação e recaída, de desespero e esperança, tem Steve Carrell no papel de David Sheff, jornalista que descobre a toxicodependência do filho adolescente, e Timothée Chalamet como Nic, um jovem que, aos 18 anos, se enreda numa espiral que o leva do álcool e da erva a todo o tipo de substâncias adictivas: cocaína, ecstasy, LSD, metanfetaminas e, mais tarde, heroína.Curiosamente, Groeningen escolheu Chalamet, em 2016, para evitar as pressões associadas a uma cara conhecida, não imaginando que, um ano mais tarde, o americano se tornaria numa estrela internacional, com Chama-me pelo Teu Nome.Visualmente apelativo e com uma banda sonora muito presente - o próprio título deriva da canção Beautiful Boy (Darling Boy), escrita por John Lennon para o filho, Sean, e que David canta para Nic -, o filme é eficaz a vincar o processo que leva pai e filho da proximidade ao afastamento, entrecortando a narrativa principal com momentos da infância e início da adolescência de Nic, abrindo a porta aos bastidores da relação.