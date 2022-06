As primeiras festas de verão

01 de junho Sofia Parissi com Ana Bela Ferreira

As festas decorrem das 17h às 22h, diariamente de 10 a 19 de junho, e só regressam a 15 de julho

O NoSoloÁgua de Vilamoura, nas dunas da Praia da Falésia, é conhecido pelas suas sunset parties. Há quem diga que são as mais animadas do Algarve e arrancam esta sexta-feira, 10 de junho. Já o irmão mais novo, o NoSoloÁgua de Albufeira, na Praia dos Alemães, também arranca a animação diária a partir de 10 de junho. É um espaço mais pequeno, com música a partir das 16h, e uma carta de petiscos – como ostras, a €9 por três, ou sushi, a partir de €4,90 por duas peças – e cocktails, como mojitos ao copo (€8) e ao jarro (€25), que podem ser servidos nas camas balinesas.