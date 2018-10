AkaCorleone, das ruas para a galeria

Foi dos primeiros a expor na Underdogs, em Marvila, ainda antes de imprimir a sua inconfundível marca nos contentores do Village Underground (Alcântara). A ela voltou em 2016 e de novo agora - com inauguração esta sexta-feira, 28 de Setembro, às 19h -, para levar para o interior da galeria lisboeta a sua linguagem das ruas, iniciada nas paredes da sua Lisboa natal.Refinando a sua destreza nos jogos de cores fortes, tipografia, personagens e formas depuradas, sempre pontuada de humor, AkaCorleone reafirma o seu traço autoral na criação de um corpo de trabalho conceptual, no caso reunido na exposição individual First World Problems - de entrada grátis, na Underdogs até 27 de Outubro, de terça a sábado, das 14h às 20h. Nela, como explica o próprio, explora "as grandes ansiedades contidas nos pequenos dramas contemporâneos das nossas sociedades abastadas".É, pois, de angústias aparentemente minudentes, como ficar sem bateria no telemóvel, não conseguir aceder ao wi-fi ou não ter likes numa publicação, que se faz esta exposição, que AkaCorleone define como uma reflexão sobre as questões frívolas do nosso tempo, abordadas através de várias técnicas - do uso de baixo-relevo a pinturas onde a geometria abunda.