A terapia sexual explicada por miúdos

Quando Maeve (Emma Mackey), a outsider que precisa de dinheiro, se apercebe do "dom" de Otis, inicia um negócio de consultas na escola: com poucas perguntas e umas quantas dicas, Otis põe tudo a funcionar, com exceção do seu próprio corpo e da relação cada vez mais complicada com o melhor amigo Eric (Ncuti Gatwa). Ao mesmo tempo, Maeve anda a tentar ter só sexo, nada de relações.



Sex Education acredita que sexo nunca é só sexo - é um pai controlador e autoritário (um clássico das terapias freudianas), é a autoestima ou a falta dela, são as expectativas sociais e familiares e é ainda a mãe mais cool que um miúdo de 16 anos pode desejar (em teoria): com arte erótica a decorar a casa, fuma um charro ou outro com quem aparece e despacha num instante, com clareza e sem maldade, os homens com quem dorme e que acordam maravilhados.



Uma mãe tão aberta aos problemas da adolescência, tão descontraída e na disposição de dar tempo ao tempo, só pode ser uma grande pressão para um garoto a amadurecer.

Quem percebe mais de sexo? Aquele que faz muito sexo ou quem ouve falar muito sobre sexo? A velha (e falsa) rivalidade entre a teoria e prática mostra-se irónica quando um rapaz tímido e virgem é o eficaz terapeuta sexual numa escola secundária do Reino Unido. Sex Education estreia esta sexta-feira, 11 de Janeiro, na Netflix, e mostra adolescentes milagrosamente tocados pelo poder de uma conversa instruída.Com uns quantos momentos de tensão e outras tantas piadas, a série de Laura Nunn pisca o olho à nostalgia dos anos 80. Estamos num cantinho de Gales que foi buscar roupa e papéis de parede a lojas vintage e que deixa entrar, sem exageros, as tecnologias que catalisam o quotidiano: dos sms às nudes enviadas para toda a escola como forma de chantagem.Criado numa casa maravilhosamente grande por fora e surpreendentemente aconchegante por dentro, Otis (Asa Butterfield) conhece, aos 16 anos, os problemas típicos da vida sexual e sabe como deslaçá-los. A mãe, Jean (Gillian Anderson, que refina aqui a sua vocação cómica) é terapeuta sexual e dá consultas no segundo andar da casa onde vive com Otis.