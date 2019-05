A revolução vem pela comida

Depois de lançar um manifesto para a cozinha portuguesa e de se dedicar ao ativismo pela gastronomia, o simpósio Sangue na Guelra chega à quinta edição e declara-se revolucionário. Dias 27 e 28 de Maio, na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa, vão juntar-se cozinheiros, donos de restaurantes e jornalistas ligados à área num programa de conferências com olhos no Brasil.Ana Luiza Trajano fala segunda, 27, sobre o Instituto Brasil a Gosto que defende a cozinha brasileira como património cultural com capacidade de impacto social. Janaína Rueda, mentora da transição de comida enlatada para produtos não processados nas cantinas escolares de São Paulo, fecha o simpósio, na terça, com Jefferson Rueda, da Casa do Porco, da mesma cidade. A revolução pela alimentação das crianças tem também uma voz portuguesa: Rute Lima, da Junta de Freguesia dos Olivais, em Lisboa, vai apresentar o programa que está a levar uma alimentação biológica aos refeitórios do 1.º ciclo desta freguesia.Há chefs cozinheiros portugueses a intervir: Michele Marques, Tiago Santos, Artur Gomes, Pedro Pena Bastos e Alexandre Silva aparecem no primeiro dia e Sá Pessoa, António Galapito, André Lança Cordeiro e Hugo Brito falam no seguinte. Entre apresentações dirigidas aos profissionais e apaixonados da área (a entrada para os dois dias são €90) fala-se da revolução no mundo dos vinhos, da participação nos media neste momento e da importância das comunidades no património alimentar.