À conversa com Stacey Kent, entre o jazz e a orquestra

Voz ímpar do jazz, com duas décadas de carreira e mais de dois milhões de discos vendidos, Stacey Kent gravou o seu novo álbum com uma orquestra

Nomeada para um Grammy com Breakfast On The Morning Tram, em 2008, Stacey Kent já fez um pouco de tudo no jazz. Só não tinha feito, ainda - como confessou à SÁBADO, visivelmente empolgada por falar do seu trabalho, dando longas respostas a cada pergunta, num hotel lisboeta -, "um disco orquestral", um sonho que cumpriu em Outubro de 2017, ao editar I Know I Dream - The Orchestral Sessions.



A orquestra dos 58 músicos que com ela gravaram o álbum, "o mais ambicioso" da sua carreira, como admite, e onde figuram inéditos - Make It Up e I Know I Dream, de Cliff Goldmacher e Jim Tomlinson (o marido) - e poemas musicados do vencedor do Nobel Kazuo Ishiguro: Bullet Train e Changing Lights.



"Estou sempre a fazer listas de músicas que quero gravar e interpretar, por isso pode-se dizer que ando a preparar um disco orquestral há muito tempo", conta Stacey Kent, realçando que foi a própria editora que a desafiou para este trabalho - na linha do antecessor, Breakfast on the Morning, mas com orquestra. "Foi surpreendente, porque a indústria discográfica enfrenta grandes dificuldades. Claro que aceitei logo e soube imediatamente que músicas queria gravar, por causa das tais listas", diz. Enumera algumas: Devil Rainbow, Para Dizer Adeus, Mais Uma Vez e Changing Lights, que regravou "porque o tema era tão visual".



Make It Up é outro que faz questão de destacar: "Foi muito divertido gravá-lo. Tem ritmo do Brasil e lembra-me o trabalho de João Gilberto, Tom Jobim… Abraçar aquele ritmo com uma orquestra foi incrível." Terá sido também difícil? Stacey Kent garante que foi o contrário: "Foi intimidante entrar no estúdio, ver 50 músicos e pensar 'Oh, meu Deus, são tantos!'… As pessoas não paravam de entrar! Mas quando começámos a tocar, pareceu a coisa mais natural do mundo. Foi óptimo e simples."



I Know I Dream - The Orchestral Sessions tem canções em francês, inglês e português, num poliglotismo a que a cantora já habituou os fãs e que terá sido influenciado pela sua família, mais académica que musical. "Penso que isso é uma parte importante da história", afirma, contando que a mãe era professora de Literatura e que ela e os quatro irmãos e irmãs tinham o hábito de ler em voz alta: "Eu queria comunicar, essa era a base de tudo. Sempre que nós líamos, todos tinham a sua própria voz, mesmo que fosse Charles Dickens. Eu tinha uma voz própria, já nessa altura." Era evidente, pois, que o seu território na música seria o jazz, que praticou incansavelmente, cantando clássicos do cancioneiro norte-americano das décadas de 1920 a 60 (e não só). "Fazer música é como contar uma história, e está sempre a mudar, consoante quem a canta", defende a cantora, que fez uma licenciatura em Literatura Comparada. Sem hesitar, elege, a nosso pedido, um dos seus livros favoritos: Tropismes, de Nathalie Sarraute.



Talvez seja essa formação que a torna avessa a limitar-se a dar a sua voz a clássicos, preferindo ir directamente às fontes: muitos dos temas que interpreta são dos fundadores da bossa nova, que Stacey conheceu. Marcos Valle é um deles e, quando se encontraram pela primeira vez, em 2011, no espectáculo de celebração dos 80 anos do Cristo Redentor no Brasil, onde cantaram juntos, já eram fãs um do outro. Nessa noite conversaram madrugada dentro e Marcos prometeu que se reveriam em breve. A promessa transformou-se no disco Ao Vivo Comemorando os 50 Anos de Marcos Valle, no qual Stacey acabou a interpretar 16 temas, e não os três previamente combinados.



Roberto Menescal foi outro dos pioneiros da bossa nova que se revelou seu fã, chegando a dizer-lhe que era a sua cantora favorita. "Foi como um sonho tornado realidade", confessa à SÁBADO, lembrando que a amizade deu frutos: o seu álbum de 2015, Tenderly.



É dessas histórias, amizades e multiculturalismo, na sua voz própria, a lembrar Blossom Dearie, que Stacey faz grandes concertos, sempre de tons suaves.



O Álbum

Além de quatro inéditos, I Know I Dream revisita temas de toda a carreira, incluindo três em francês (como Les Amours Perdues) e cinco clássicos brasileiros, como Photograph, de Tom Jobim



I Know I Dream - The Orchestral Sessions

Jazz

Sony Music

€16,90