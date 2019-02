5 pratos que tem de provar este fim de semana

Ao almoço, ao jantar, a meio do dia ou antes de uma noite de festa - há cinco coisas que, garantimos, tem mesmo de experimentar já este sábado ou domingo

Tuga do Frankie Hot Dogs



Um cachorro com uma salsicha fresca de porco, manteiga de alho, alface

icebergue, rúcula, bacon, cebolinho, mostarda com mel e, à boa moda

portuguesa, um ovo a cavalo.



Frankie Hot Dogs

R. Dr. João Soares, 8B, Lisboa

214 003 781

12h-24h

€3,85 (tuga); €10 (preço médio)



Padella do Este Oeste



É uma sopa do mar que parece uma calzone com salmão, peixe branco,

massa udon, cenoura e coentros.



Este Oeste

CCB, Pç. do Império, Jardim das Oliveiras, Lisboa

215 904 358

10h-23h (6.ª e sáb. até 24h; fecha 2.ª)

€13,50 (padella); €25 (preço médio)



Ceviche Puro da Cevicheria



Corvina, cebola, lima e batata-doce são os principais ingredientes que

compõem este prato.



Cevicheria

R. Dom Pedro V, 129, Lisboa

218 038 815

12h30-24h

€11,90 (ceviche); €25 (preço médio)



Éclair Paris Brest da L'Éclair



Um éclair que é composto por ganache montada com 40% de cacau Jivara com

praliné caseiro.



L'Éclair

Av. Duque d' Ávila, 44, Lisboa

211 363 877

8h-20h (sáb. e dom., 9h30-19h; fecha 2.ª)

€2,60 (éclair); €10 (preço médio)



Hambúrguer Peebz do Peebz



Destacam-se a cebola balsâmica e o molho da casa (uma adaptação do

molho cocktail), além dos 160 gramas de novilho.



Peebz

R. Senhora da Luz, 448, Porto

226 104 004

12h-15h e 19h-23h (sáb. 12h30-15h30 e 19h-23h; dom., 12h30-16h; fecha dom. ao

jantar e 2.ª)

€8 (hambúrguer); €15 (preço médio)







Veja aqui os cinco pratos: