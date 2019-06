Um edifício de cinco pisos revestido a folha de ouro dá as boas-vindas aos visitantes da Fondazione Prada, um novo complexo de arte contemporânea que é notável tanto pelas suas exposições de classe mundial, como pela sua arquitetura. No ano passado, a inauguração de uma torre de nove andares marcou a conclusão do complexo. Dê uma volta por entre as obras de arte de grande escala do edifício - as tulipas de Jeff Koon, os reluzentes Bel Airs de Walter De Maria, as perturbadoras moscas negras de Damien Hirst -, que convivem com as exposições temporárias, incluindo uma instalação de multimédia dos americanos Lizzie Fitch e Ryan Trecartin (até 5 de agosto). Mesmo o café no interior da fundação, o Bar Luce, merece que se lhe dê uma vista de olhos - a sua decoração retro, concebida pelo realizador Wes Anderson, inclui toques extravagantes, tais como uma máquina de flippers. Entrada, 15 euros.O Aperitivo é um momento que serve para estimular o apetite antes do jantar. Para obter uma impressão menos convencional desta tradição, vá ao Birrificio Italiano Milano, o primeiro bar de uma aclamada microcervejeira, que abriu em 2017 com o seu maravilhoso chão típico dos terraços e uma dúzia de torneiras de cerveja à pressão. Experimente a Flos Alba, uma cerveja de lúpulo envelhecida em casco, acompanhada por cicchetti (os tapas venezianos), tais como os minibrioches recheados de mortadela que se comem de uma só dentada. Ou então junte-se à turbulenta malta local no Lacerba, um bar que encarna o movimento do Futurismo de inícios do século XX, desde a decoração vibrante - paredes forradas com cartazes vintage do Campari, modelos de autocarros e garrafas-miniatura de licor penduradas de gargalo para baixo -, aos inovadores cocktails, como o Spicy Negroni (mescal, Campari, gin, vermute e bitters Habanero - 9 euros).Tripas, carne de cavalo, caracóis, baço, tutano grelhado tirado à colher de dentro do osso, fazem, todos eles, parte da fórmula para o sucesso da Trippa, uma fenomenal casa de pasto que abriu portas em 2015. Empregados de mesa sociáveis vão sugerir especialidades como as tripas fritas - crocantes, generosamente temperadas com sal e polvilhadas com alecrim fresco -, mas os mais recentes destaques da ementa incluem grossas fatias de bife tártaro piemontês e fofos tortelli de abóbora fritos. Reserve online com antecedência para garantir uma mesa na acolhedora sala de jantar, onde as paredes amarelo-açafrão e o mobiliário de madeira escura dão a sensação de ser um estabelecimento com décadas. Jantar para dois, cerca de 80 euros.Acabe o final da tarde na Zona Tortona, uma antiga parte industrial da cidade onde as fábricas em ruínas foram reclamadas por milaneses criativos. Após o cair da noite, a malta reúne-se na Base, um complexo cultural polivalente que abriu em 2016, com galerias de arte, escritórios de coworking, espaços para espetáculos e eventos de arte, música e cinema. Vá pela música ao vivo, que migra para o pátio nos meses quentes e vai das sessões de improviso de jazz, ao hip-hop italiano e a atuações de canto e prosa teatrais, conhecidas por teatro-canzone.Milão não tem falta de excelentes museus, desde a Pinacoteca di Brera, ao Museu Trienal de Design, sendo que a oferta não pára de crescer. O Museo delle Culture, ou Mudec, abriu em 2015, noutro complexo industrial da Zona Tortona. No interior, exposições temporárias sobre um vasto leque de tópicos - arte maori, Miró, Barbie e Banksy - exploram o cruzamento entre arte, história e cultura. Suba a escadaria de pedra negra até ao 2º andar para uma volta pela Storie in Movimento, uma exposição acerca da experiência dualista dos peruanos em Milão e dos italianos no Peru (até 14 de julho - 14 euros).A história do inovador bistrô 28 Posti começa com os presos de uma penitenciária ali perto, que construíram à mão os armários e mesas de madeira do estabelecimento. Este restaurante é também notável pelos seus vinhos naturais e pela cozinha criativa de Marco Ambrosio, um jovem chef, natural da ilha de Procida. À hora do almoço, apodere-se de um dos seus 28 lugares para um menu-surpresa de três pratos (35 euros), que recentemente incluía trufas negras com ervas aromáticas e uma reinvenção da piza turca, com um recheio de carne e miúdos de borrego contido num "barco" de pão cozido na chapa e polvilhado com estragão.Uma excursão pelo centro histórico pode começar pela Piazza del Duomo, mas não deve terminar aí. Siga para oeste, até à Cinque Vie, um cruzamento de cinco ruas que já vem da era romana, para explorar um labirinto de vielas finas e serpeantes que transmitem uma sensação mais florentina do que milanesa. Outrora local de artesãos tradicionais e estúdios de artesanato, o bairro evoluiu para um fulcro de pequenas galerias, estúdios de design e lojinhas independentes. Uma das que valem a pena é a Wait and See, uma loja exuberante fundada por Uberta Zambeletti, uma estilista com especial queda por designers desconhecidos e têxteis coloridos, que vão de um casaco de peles falsas em tom fúcsia a saias de lantejoulas com todas as cores do arco-íris e a calças cintilantes com padrões leopardo.Mesmo os mais familiarizados com Parisi e Ponti ficarão impressionados com o showroom da loja de design de interiores Nilufar Depot. Aquele espaço industrial destinava-se a ser um armazém para Nina Yashar, a proeminente galerista e comerciante de mobiliário da cidade, mas agora exibe uma coleção de raridades de meados do século [XX] e "pérolas" contemporâneas. Num átrio impressionante, cercado por três andares de varandas em ferro negro, foram encenados ambientes domésticos com peças de mobiliário que incluem imaculados cadeirões Paolo Buffa dos anos 1950, modernos pingentes elípticos em latão de Simone Fanciullacci, mesas forradas a veludo e peças de mobília em madeira rara brasileira concebidas pela arquiteta modernista Lina Bo Bardi.Nem toda a cidade de Milão é polida e chique. Para comprovar isso, trate de chegar ao La Balera dell'Ortica, um vasto salão de dança no extremo oriental da cidade que atrai uma amostra transversal de habitantes para jantar, dançar e jogar bocce. A atmosfera de convívio e os jantares - três pratos diferentes, além de sobremesa, vinho e água, por 25 euros - são reminiscentes dos festivais nos campos italianos. Vá à espera de encontrar cortinas de veludo vermelho, bolas de luzes néon de discoteca e longas mesas comunais que depressa se encherão com diversas gerações da mesma família, festas de aniversário e casais. Não demorará muito para que uma banda que interpreta canções conhecidas esteja a cantar "Volare, oh", enquanto hipsters e reformados lutam pelo domínio absoluto nas pistas adjacentes de bocce. Não tente resistir à suave música de "ballo liscio", que, no verão, atrai pares rodopiantes à pista.Tomar uma bebida em Navigli antes de ir dormir não tem de envolver uma navegação pelos bares e cafés apinhados que ladeiam os históricos canais do bairro. A um quarteirão do rebuliço, descubra o Iter, um descontraído bar de cocktails que se reinventa a cada seis meses com decoração e bebidas inspiradas nas viagens do respetivo pessoal. O destino mais recente foi o Panamá - repare nos chapéus pendurados nas paredes -, por isso, prove um cocktail fresco e frutado, como o Sipu (gin, sumo de milho roxo, ananás e lima - 8 euros). Prefere um copo para o caminho? Então experimente o Backdoor 43, um bar com 40 metros quadrados, onde um empregado de bar mascarado vai passando bebidas para takeaway, como o Il Conte Lucano ([licor] Amaro, vinho branco, gin, chá e diversos bitters - 6 euros), através de um postigo junto ao canal.Abasteça-se para aguentar o dia no Orsonero Coffee, uma cafetaria de esquina que abriu em 2016 e serve cappuccini feitos com café de grão da Gardelli, uma das melhores casas de torrefação italianas. A seguir, prossiga para La Vigna di Leonardo, um novo museu em frente à igreja Santa Maria delle Grazie (lar do fresco A Última Ceia), que revela o interesse de Leonardo da Vinci pela viticultura. Inaugurado em 2015, o museu convida os visitantes a entrarem na Casa Atellani, um palácio residencial que remonta ao século XV. As visitas com audioguia têm início num pátio interior, com frescos desbotados do século XVI, e continua por salões ornamentados até a um jardim relvado, onde vimes da casta Malvasia voltaram a ser plantadas num talhão de terreno que pertenceu à vinha do próprio Da Vinci, um presente do seu patrono, o Duque de Milão, em 1498. Entrada, 10 euros.O domingo é o dia de ir ao mercado para os caçadores de peças vintage e antiguidades, e o melhor sítio para desenterrar tesouros é o East Market, onde centenas de colecionadores, designers, artistas e artesãos se reúnem numa antiga fábrica de aeronáutica. Vá e conheça vendedores rendidos ao vinil, aos videojogos, a roupas vintage, antiguidades, arte moderna e mesmo a conjuntos raros de Lego. Um bar, um DJ e barraquinhas de comida dão energia durante toda a tarde. As datas variam, por isso verifique o calendário com antecedência.© 2019 The New York Times