Nunca mais é sábado: de música a comida mexicana, cinco sugestões para o seu fim de semana

1. Até 8 de outubro, pode assistir à nova temporada da peça O Diário de Anne Frank, de Frances Goodrich e Albert Hackett, no Teatro Maria Matos, em Lisboa. O espetáculo é encenado por Marco Medeiros e interpretado por Beatriz Frazão, no papel de Anne Frank. A história aborda o período da Segunda Guerra Mundial em que Anne viveu confinada num anexo com a família, até que todos foram descobertos pelo regime nazi e levados para campos de concentração. Os bilhetes custam entre €18 e €20.



2. Esta sexta-feira, 8 de setembro, não perca o concerto da banda Ala dos Namorados na Culturgest, em Lisboa, às 21h. A banda de pop portuguesa nasceu em 1993 e desde aí lançou canções icónicas como Solta-se O Beijo (1999), Fim do Mundo (2000) e Caçador de Sóis (2007). O grupo sofreu mudanças ao longo dos anos, mas regressa agora com João Gil e Nuno Guerreiro na guitarra e voz, Rúben Alves no piano, Alexandre Frazão na bateria, Nelson Cascais no contrabaixo e Luís Cunha no trompete. Os bilhetes para o concerto custam €30.



3. O evento Lisboa Mistura regressa este fim de semana para a sua 18ª edição, nos jardins do Museu de Lisboa - Palácio Pimenta, no Campo Grande. A programação estende-se até domingo, 10, e a entrada é livre. No sábado, 9, pode assistir ao debate Lisboetas e Visibilidade, onde se vai discutir o tema da inclusão social, e no mesmo dia, às 22h30, não perca o concerto da cantora, bailarina e compositora Dobet Gnahore, natural da Costa-do-Marfim.







A cantora e bailarina Dobet Gnahore vai marcar presença no evento Lisboa Mistura DR



4. O restaurante Mex Factory, no LX Factory, em Lisboa, renovou a carta com cinco novos pratos e dois cocktails de autor. Os Tacos Bistek (12€) fazem parte das novidades e levam novilho e puré de feijão preto. Se preferir, experimente as novas saladas Vegana (9,95€) e DePollo (11,95€) ou a La Banderita (13€), que combina três sobremesas mexicanas e é ideal para partilhar. À carta de cocktails juntam-se agora o Perrón (9,00€), com cinzano rosso, tequila, ginger beer, lima fresca e lima desidratada, e o Qué Chingón! (8,50€), preparado com rum, triple seco, canela em pó, sumo natural de lima, sumo de ananás, angostura, sumo de maracujá e ananás desidratado.



5. Este ano, a edição do Festival Todos foi dividida por três fins-de-semanas consecutivos e prepara-se este sábado para entrar na reta final. De 9 a 10 de setembro, o festival vai celebrar a interculturalidade, através de espetáculos focados na dança, música e teatro. No sábado, 9, destaca-se a apresentação do projeto Alankaar, que junta o grupo musical Os Músicos do Tejo ao flautista Shashank Subramanyam. O espetáculo tem entrada livre e vai decorrer no Largo das Galinheiras, em Lisboa.