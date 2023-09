Ethan e Maya Hawke falam sobre nepotismo, Flannery O'Connor e cenas de sexo

O ator e realizador Ethan Hawke e a sua filha Maya Hawke fizeram um filme juntos - Wildcat - e foram entrevistados a propósito do mesmo. Falaram sobre o nepotismo em Hollywood, o prazer que foi trabalharem juntos (um desejo antigo) e ainda sobre como foi gravar cenas íntimas.



À Variety, Maya explicou que tentou tratar o pai pelo seu nome próprio no início das filmagens, mas que sentiu que isso deixava os seus colegas mais constrangidos do que à vontade e que por isso aceitou em tratá-lo por "pai".





Durante a entrevista à revista norte-americana Variety, a dupla falou sobre as duas cenas de sexo na qual Ethan Hawke teve de dirigir a filha que desempenha o papel principal na biografia sobre a escritora Flannery O’Connor. Maya tem granjeado algum sucesso nos últimos anos por participações na série da Netflix Stranger Things, em Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino ou no mais recente filme de Wes Anderson, Asteroid City. Questionados sobre se sentiram algum constrangimento por filmar uma cena íntima, sendo pai e filha, a dupla disse à Variety que não sentiram qualquer tipo de inibição ou nervosismo. "Acho que foi estranho para eles [os atores Rafael Casal e Cooper Hoffman], mas nós estávamos confortáveis, não estávamos nada preocupados", explicou Ethan Hawke.Para as cenas de sexo, a equipa de produção recorreu a um coordenador de cenas íntimas no set, para ajudar os atores a sentirem-se mais confortáveis e seguros.Na entrevista foi também endereçado o nepotismo e o seu papel na vida desta família (Maya é filha de Ethan Hawke e Uma Thurman e o seu irmão, Levon, de 21 anos, também é ator), tendo a jovem de 25 anos descrito a sua família como "os Kardashian aborrecidos e indie".No filme sobre a escritora Flannery O'Connor, Maya desempenha também o papel de outras seis personagens criadas por O’Sullivan nos seus contos. Durante a entrevista, Ethan reconheceu que foi a filha que o levou a aceitar realizar este protesto, afirmando, em tom humorístico, que teve sorte de ter sido escolhido para realizar um projeto que lhe interessa: "Sou um nepo-dad" (expressão que remete para ter sido escolhido pelo projeto apenas por ser pai de Maya). Estas declarações foram feitas numa altura em que o mundo artístico norte-americano se debate com o nepotismo, com vários atores de segunda e terceira geração a marcarem Hollywood.Maya endereçou exatamente esse tema: "Tive momentos de insegurança enquanto estávamos a filmar. Mas a Internet não olha para nuances e não percebe que o meu pai foi um professor muito importante na minha vida e queremos trabalhar juntos".Este ano, Maya vai ainda trabalhar com a mãe no filme The Kill Room, protagonizado por Uma Thurman e Samuel L. Jackson.O filme estreou este fim de semana, 4 de setembro, no Festival de Cinema de Telluride. Co-escrito por Ethan Hawke e Shelby Gaines, tem no elenco nomes como Laura Linney, Philip Ettinger, Steve Zahn, Vincent D’Onofrio, Alessandro Nivola and Willa Fitzgerald.