Nunca mais é Sábado: temos 6 ideias para o seu fim de semana

1. Aproveite a vista sob o Douro para assistir aos concertos do North Festival, de regresso à Alfândega do Porto de 26 a 28 de maio. The Chemical Brothers, Bomba Estéreo e The Legendary Tigerman vão marcar presença no primeiro dia do evento, seguindo-se os concertos de Ivete Sangalo, Ana Castela, Gustavo Mioto e Nininho Vaz Maia no sábado, 27. O festival termina no domingo, 28, com as atuações de Robbie Williams, Pedro Abrunhosa e The Black Mamba. Os bilhetes custam entre €55 e €250 e pode consultar toda a programação no site.







The Legendary Tigerman Cofina Media



2. A 27 de maio, às 19h, a fadista Sara Correia vai desvendar alguns temas do seu terceiro ábum de estúdio, com estreia marcada para este ano. No concerto, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a artista vai estar acompanhada de Ângelo Freire na guitarra portuguesa, Frederico Gato no baixo, Diogo Clemente na viola e Joel Silva na bateria. Os bilhetes custam entre €12,5 e €25.



3. O Festival do Maio acontece nos dias 26 e 27 de maio, no Parque Urbano do Seixal. Esta sexta-feira, 26, vai poder assistir aos concertos de Prétu (novo projeto artístico do músico e rapper Chullage), de Moullinex e da artista canadiana Peaches. No sábado atuam o artista brasileiro Gabriel, o Pensador e Sam The Kid, acompanhado pelos Orelha Negra e por orquestra. A entrada é livre.







Festival do Maio DR



4.

Coliseu do Porto e

Madalena do Jacu.





Liliana Pereira / Flash 5. Silvana Estrada sobe a palco no Teatro de Vila Real a 27 de maio, às 21h30. A artista mexicana, que venceu em 2022 o prémio de Artista Revelação nos Grammys Latinos, revelou no ano passado o seu primeiro álbum Marchita. Os bilhetes estão à venda por €12 e pode consultar toda a informação disponível no site.

Martinho da Vila regressa a Portugal para apresentar o novo disco Negra Ópera, em Lisboa e no Porto. Os concertos, que fazem parte da digressão 85 Anos de Muito Samba, realizam- se nono Coliseu dos Recreios, a 26 e 27 de maio. Durante o espetáculo, o artista irá cantar também alguns dos seus maiores êxitos como Devagar Devagarinho, Canta Canta, Minha Gente eOs bilhetes custam entre €20 e €80.