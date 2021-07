Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. A quarta edição do Porto Blues Fest acontece este sábado e domingo, no Porto. O festival leva ao Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota o coletivo americano Trudy Linn & Delta Blues Riders (sáb., 21h) e os projetos portugueses Budda Power Blues & Maria João (dom., 21h), Kiko and the Blues Refugees (dom., 18h) e Dog Bollocks (dom., 17h). Destaque ainda para o projeto Porto Blues Guitar Fest Summit que se apresenta pela primeira vez ao vivo. Dinamizado por Budda Guedes, este projeto é uma homenagem aos grandes guitarristas portugueses e terá o contributo de João Cabeleira (Xutos & Pontapés), Frankie Chavez e Vítor Bacalhau, para além do próprio Budda. A entrada para os concertos é gratuita e limitada a duas pulseiras por pessoa, que devem ser levantadas no dia do evento na bilheteira do Super Bock Arena a partir das 14h30.