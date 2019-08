O nosso périplo pelo melting pot culinário da Costa Vicentina começa no centro de Sagres, num restaurante arejado, com pranchas de surf na entrada, sofás nos cantos e uma esplanada que circunda o edifício por entre palmeiras, catos e suculentas onde se conversa em alemão e inglês. E é com um "Hi, how are you?" que somos recebidos no Three Little Birds não por Max Stephen e Johanna Gerber - os alemães que em 2016 abriram o restaurante que cruza cozinha norte-americana e mexicana -, mas por João Marques, o lisboeta que se juntou a eles pouco depois e que entretanto tornaram sócio. O casal alemão tinha uma ótima desculpa para não estar presente: estava no hospital, a ter um bebé.A clientela é quase toda estrangeira, como também o é quem a serve. É um fenómeno migratório específico mas que também contribui para a (muito falada por estes dias) nova demografia da Costa Vicentina. "Na cozinha temos chefs da Holanda, da Finlândia, do Reino Unido. Boa parte do staff faz a época de ski nos Alpes e no Verão está em Sagres para o surf", explica João.Aqui come-se entrecosto à americana (ribs), hambúrgueres, tacos, tostadas (tacos em pão crocante) e quesadilhas. Domingo é dia da aliteração Super Special Sunny Sundays, sinónimo de música ao vivo, de "entrecosto fumado com oito horas de preparação, de salsichas Jimmy Churri e bolo do caco com recheios"."Tudo é feito de raiz" explica. Por isso, durante a semana só abrem às 17h. Para as 20h está marcada a "hora mágica", mas não todos os dias, só quando o sol capricha. Mas quando se dá, garante João, é mágico. O quê? O sol a encontrar a bola de discoteca no teto da sala e a refulgir os últimos raios de luz do dia por todo o lado.