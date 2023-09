10 acessórios essenciais para o regresso às aulas

As mais lidas GPS

Mochilas, canetas, ténis ou casacos: eis as nossas sugestões para o regresso à rotina.

Se ainda não conseguiu juntar todos os acessórios necessários para o início do ano letivo, fique com as nossas 10 propostas. Entre material escolar, vestuário e calçado, não faltam opções para os mais novos.



Caneta Bic com efeito madeira

Mochila colorida

A marca especialista em papelaria apresenta novidades na linha 4 cores. A nova esferográfica Bic Wood Effect permite escrever em verde, azul, vermelho ou preto e está disponível em três modelos com efeito madeira.€4,57