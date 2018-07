Maray, a marca com os pés no exotismo de Marrocos

Foi directora de marketing por mais de uma década até ter mudado de estilo de vida e de trabalho. Inspirada nas cores e texturas do Norte de África, fez nascer a Maray, marca de calçado com a chancela made in Portugal

Rita Corrêa Mendes mudou de vida e o seu novo estilo deu-lhe ânsias de começar um negócio próprio. Descalçou os sapatos de salto alto, despediu-se da multinacional onde trabalhou 14 anos (o grupo L'Oréal) e deu vida à Maray, uma nova marca de sapatos portuguesa.



Inspirada nos países exóticos que conhece, a Maray é uma marca de estilo étnico e cosmopolita. Foram pensados como sapatos para calcorrear a cidade, maleáveis e suaves por serem feitos de camurça - e idealizados para todas as idades. São feitos em Portugal, numa fábrica em São João da Madeira.



Apesar de a marca ter surgido de um "casamento muito natural de oportunidades", como ela descreve, o conceito foi descoberto numa feira marroquina: "Fascinou-me o universo da cor, semelhante ao da maquilhagem, um dos mercados em que mais gostei de trabalhar", adianta.



Feiras norte-africanas e produtos de maquilhagem seriam à partida dois mundos difíceis de se cruzarem. Mas a verdade é que, a partir de um, Rita reforçou a estratégia do outro. Da maquilhagem trouxe a flexibilidade das colecções: "A ideia é estar sempre a lançar produtos, mas ter uma colecção-base." Além disso, a colecção "tem cores que servem para compor o portefólio global, apesar de não serem as mais vendáveis".



As maiores diferenças entre as duas áreas acabam por ser os custos e a escala de produção, especialmente quando falamos de marcas pequenas e recentes. Os clientes pedem novidades constantes em troca da fidelização. Ainda assim, com apenas oito meses, a Maray considera já ter garantido um lugar no mercado nacional e mesmo no internacional.



"É muito gratificante receber feedback - alunos que me convidam para falar da experiência de Marketing Digital nas faculdades ou consumidores que pedem dicas de styling", afirma Rita.