Vá à antestreia do filme Boogeyman com a SÁBADO

Boogeyman, o novo filme do também realizador de Dashcam Rob Savage, chega aos cinemas no dia 1 de junho. O thriller de terror conta com os atores Sophie Thatcher (da série Yellowjackets) e Chris Messina (da série Sharp Objects) nos principais papéis.



O filme, baseado num conto de Stephen King, relata a história da estudante de liceu, Sadie Harper, e da irmã mais nova, Sawyer, que estão a sofrer com a morte recente da mãe e não estão a receber muito apoio do pai, Will, um terapeuta que está a lidar com a própria dor. Quando um paciente desesperado aparece inesperadamente na sua casa à procura de ajuda, este deixa para trás uma terrível entidade sobrenatural que persegue a família e se alimenta do sofrimento das suas vítimas.





A carregar o vídeo ... Trailer Boogeyman

Se for assinante da, pode ir assistir à antestreia nos cinemas NOS Colombo em Lisboa, e nos cinemas NOS NorteShopping em Matosinhos, no dia 30 de maio às 21h30. Temos 10 convites duplos para oferecer aos 10 primeiros assinantes que participem.Para concorrer, saiba mais aqui