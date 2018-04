Dez sinais de que está apaixonado por um sociopata

Foto de

São pessoas extremamente controladoras

É possível que caso se tenha envolvido com um sociopata, detecte que a pessoa é muito controladora, "determinando quando, onde, a que horas e sob que circunstâncias é que se encontram", alerta o criminologista Scott Bonn ao jornal Huffington Post. "Tentam manipular o comportamento do parceiro e controlar as suas actividades e quem são os seus amigos." Getty Images

São encantadores, de forma superficial

O charme destas pessoas pode ser "ligado e desligado", descreve o psiquiatra Igor Galynker. "Não tem profundidade." Getty Images

Parecem demasiado bons para serem verdadeiros

Quando conhecem alguém, são capazes de dar muita atenção a essa pessoa. "Primeiro [os sociopatas] podem ser pessoas divertidas com quem estar, e por isso atraem-no. Precisam de fazer isso porque mais tarde vão usar toda a informação extraída de si durante a fase da corte. Estabelecem uma proximidade que lhes seja útil", caracteriza o criminologista David Wilson. Getty Images

Têm um humor muito volátil

"Estas pessoas podem ter mudanças de humor abruptas, instáveis e inesperadas", conta Scott Bonn. Podem ficar furiosas com algo que se lhes diga. Getty Images

Aproveitam-se dos seus sentimentos

"Por vezes um sociopata vai aproximar-se de uma mulher porque ela tem um coração grande, é maternal e vulnerável a querer cuidar de alguém que foi magoado emocionalmente", explica ao Huffington Post o terapeuta Stephen Snyder. "As pessoas com tendências sociopatas estão acostumadas a mentir, por isso não têm dificuldades em fingir sentimentos." Getty Images

As promessas de amor parecem vazias

Os sociopatas têm tendência a usar frases feitas para afirmar o seu amor, como "és quem eu sempre quis", ou "não podia ter mais sorte em te ter encontrado". Não sentem as emoções como as outras pessoas, considera o psicólogo Seth Meyers. Getty Images

Podem ter um passado de crime

Os sociopatas podem ter cometido algum crime ou irresponsabilidade no passado, mas nunca assumem as culpas por isso. "Não fui eu. Fizeram-me aquilo. Estava no local errado na altura errada e fui dado como culpado", são capazes de dizer. Getty Images

Não têm muitos amigos ou relacionamentos de proximidade

"Um sociopata é muito, muito reservado sobre a sua vida pessoal e detalhes de relacionamentos passados. E se ficam irritados quando questionados sobre isso, pode ser um mau sinal", alerta o criminologista Scott Bonn. Getty Images

Tratam os outros com desprezo e crueldade

"Deve atentar não só a como é tratado por um potencial sociopata, mas como ele trata os outros. Às vezes pode apanhá-lo a tratar mal alguém quando ele pensa que não está a olhar", afirma o terapeuta Stephen Snyder. Getty Images