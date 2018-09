As dicas para um regresso às aulas mais ecológico

Muitos dos materiais usados no ano passado não são totalmente usados, como por exemplo os cadernos. Veja em casa com os seus filhos o que é que se pode reaproveitar.

Aplique rendas, tachas, botões ou pompons às mochilas e cadernos do ano passado, personalizando-os com colagens de restos de tecidos que tenha em casa.

6- Reciclar na hora do lanche

Na hora do lanche, muitas vezes as crianças colocam as embalagens de bebidas no ecoponto azul, por estas serem de cartão. Mas como estas contêm plástico e alumínio devem ser colocadas no ecoponto amarelo.

Getty Images