Samuel Chu: “O anseio de liberdade e democracia está bem presente na China”

É um homem procurado e digno filho de seu pai. Contra Samuel Chu impende um mandado de captura emitido pelas autoridades de Hong Kong por violação da Lei de Segurança Nacional. É acusado, tal como outros cinco militantes do movimento democrático de Hong Kong, todos exilados, de “incitamento à secessão e conluio com potências estrangeiras”. Um dos primeiros alvos, em julho de 2020, da legislação repressiva imposta por Pequim, o filho de Chu Yiu-ming, antigo pastor da Igreja Baptista de Hong Kong e proeminente militante do movimento democrático, disse em entrevista à SÁBADO acreditar que a aspiração à liberdade é inata no povo chinês como provam os protestos na China. O afastamento de Xi Jinping – secretário-geral do Partido Comunista desde 2012, reeleito para um terceiro mandato em outubro, Presidente da China desde 2013 – não está de momento em causa, mas para Chu os protestos marcam um momento de mudança irreversível. Um incêndio num prédio de apartamentos, em Urumqui, selado e com os acessos bloqueados devido às regras de confinamento, provocou uma dezena de mortes - cerca de 40 vítimas, segundo relatos não oficiais - e foi o pretexto para uma onda de protestos na China contra a política Covid zero. Ao terceiro ano da pandemia, a China, apesar de registar apenas cerca de 16 mil mortes numa população de 1,4 mil milhões, confronta-se com insuficiências de vacinação, sobretudo entre maiores de 60 anos, e falta de meios para conter e tratar infetados da nova vaga de Covid-19, na variante Ómicron, que resultará do aligeiramento de restrições de que se ressente a economia e que a população já não consegue suportar.