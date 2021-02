Sacha Baron Cohen: "Fui aconselhado a usar um colete à prova de bala”

Com três nomeações para os Globos de Ouro, Borat 2 revela os excessos da América. O ator recorda como foi assustador filmar no comício de apoiantes de Trump, de onde tiveram de fugir.





Cercado por pessoas armadas que gritavam: "Sai do palco, ou damos-te um tiro." Esta foi uma das muitas aventuras do ator e argumentista Sacha Baron Cohen para fazer Borat, o Filme Seguinte: Entrega de Suborno Prodigioso a Regime Americano Para Fazer Benefício à Outrora Gloriosa Nação do Cazaquistão.



Filmado em plena pandemia, prova que o ator inglês, de 49 anos, sobe sempre a fasquia dos seus filmes, quer em riscos – podiam ter sido contaminados com Covid-19, uma vez que os apoiantes de Trump faziam isso aos intrusos nos comícios – quer em loucuras com altas figuras do poder. A personagem criada em 1995, para um casting do Channel 4, já tem uma carreira longa. Mas Sacha confessa que agora vai fazer uma pausa.



No mínimo! É maravilhoso que as pessoas estejam, sequer, a falar disso. O objetivo nunca foi ganhar prémios, mas fazer os melhores filmes. E para o fazermos, assumimos riscos pessoais. Viajamos pelo mundo, às vezes corremos risco de prisão, de nos acontecer algo de mal. Mas nós, eu e a minha equipa, queremos mostrar estas coisas ao público.Não acontece muito, mas algumas vezes, sim. Aquele foi um dia realmente assustador, porque fomos – pelo menos, tanto quanto eu sei – o primeiro filme a ser gravado durante a pandemia. A quarentena tinha sido levantada e no dia seguinte eu estava na rua, a viajar pelo estado de Washington. E eu tinha ouvido dizer que, neste comício, se eles descobrissem que estavam a ser enganados ou se pensassem que eras democrata, punham as pessoas que tinham testado positivo à Covid-19 a cuspir-lhes para cima.