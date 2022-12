Rui Patrício: “Há preguiçosos e incompetentes na justiça”

No dia internacional de combate à corrupção, Rui Patrício recebeu a SÁBADO no seu apartamento no centro de Lisboa para uma entrevista de hora e meia onde se mostrou ora sério, ora divertido. O pretexto foi o lançamento do seu novo livro, Depender da Bondade de Estranhos, onde reúne crónicas publicadas na imprensa nos últimos anos, às quais junta vários textos inéditos, e com o qual pretende “deixar um testemunho” sobre as suas principais ideias sobre o direito e a justiça. Sem meias palavras, é contra os megaprocessos e a delação premiada e afirma, sem hesitar, que há preguiça e incompetência entre os atores judiciais – incluindo advogados.