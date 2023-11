Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Passou do jornalismo à realização de documentários, usando parapentes para filmar entre montanhas. Deixa o alerta: "Não podemos esperar poluir este planeta e, ao mesmo tempo, contar com ele para nos fornecer alimentos saudáveis, água potável e oxigénio limpo para respirar. É uma coisa ou outra."

Craig Leeson, realizador do documentário Um Oceano de Plástico (2017), retrata através das suas obras os problemas ambientais causados pelos humanos. Espera através dos seus filmes consciencializar e educar os governos e pessoas de forma a que "possam ver o que estou a ver e perceber o que está a acontecer, o que deveria acontecer e talvez quais as soluções para isso". A SÁBADO falou com o documentarista na Web Summit, em Lisboa.