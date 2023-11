Helena Sacadura Cabral: “Agradeço a Nossa Senhora por não ter os meus filhos na política”

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A economista já escreveu dezenas de livros. Pensar, Olhar, Viver é o mais recente e está no top. Mãe dos antigos políticos Miguel e Paulo Portas confessa sentir-se ansiosa com a situação do País.

A completar 89 anos a 7 de dezembro, Helena Sacadura Cabral, que foi a primeira mulher a ser admitida nos quadros técnicos do Banco de Portugal, garante que continua a ser workaholic. Acaba de lançar mais um livro – Pensar, Olhar, Viver, editado pelo Clube do Autor – com reflexões sobre os sentimentos e o sentido da vida, e revela que o próximo já está pronto. A mãe de Miguel e de Paulo Portas diz não ter paciência para conversas intermináveis, lê “que nem uma doida” e adora dançar. Olha para a crise política com “ansiedade” e confessa que no seu quarto há sempre uma vela acesa para agradecer a Nossa Senhora de Fátima não ter os filhos envolvidos em polémicas.