Neemias Queta: 'Os meus colegas perguntam porque é que tenho tanta gente a apoiar-me'

Foi uma semana em grande para Neemias Queta, o poste luso de 22 anos e 2,13m que enverga a camisola 88 dos Sacramento Kings. Se a estreia absoluta na NBA aconteceu a 17 de dezembro de 2021, quando jogou 7 minutos na derrota caseira frente aos Memphis Grizzlies, a semana que agora chega ao fim vai ficar marcada na memória de Queta, que dias depois de marcar os seus primeiros pontos oficiais partilhou o campo com LeBron James. "Algo inimaginável há quatro ou cinco anos", disse o jogador numa vídeo conferência de imprensa da NBA falada em português.



O poste integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League. Neemias Queta é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de em julho de 2021 ter sido escolhido pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do "draft".