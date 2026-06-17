Universidade de Leiria e Oeste: um novo horizonte para a região e para o país

A criação da
Universidade de Leiria e Oeste marca um momento histórico para o ensino
superior em Portugal e representa um passo decisivo para o desenvolvimento da
região. “Mais do que uma mudança de designação, esta transformação reconhece um
percurso de 45 anos pautado pela qualidade, inovação e forte ligação ao
território”, explica Carlos Rabadão, presidente do Instituto Politécnico de
Leiria.
Ao longo das
últimas décadas, o Instituto Politécnico de Leiria consolidou-se como uma
instituição de referência, afirmando-se pela excelência da sua oferta
formativa, pela crescente capacidade científica, pela internacionalização e
pela estreita articulação com empresas, instituições e comunidades. “A evolução
para universidade surge, por isso, como o reconhecimento natural de uma
maturidade institucional já demonstrada”, adianta.
A nova
Universidade de Leiria e Oeste reforçará a capacidade de formar talento,
produzir conhecimento e impulsionar inovação, assumindo um papel ainda mais
relevante na qualificação avançada de recursos humanos e no desenvolvimento
económico e social. Num território dinâmico e exportador como Leiria e Oeste, a
existência de uma universidade robusta constitui um fator estratégico de
competitividade, atração de investimento e retenção de talento.
Com uma
identidade moderna, internacional e profundamente enraizada na região, salienta
o presidente, a Universidade de Leiria e Oeste nasce para ampliar impacto: no
território, no país e na afirmação de Portugal através do conhecimento.