Universidade de Leiria e Oeste: um novo horizonte para a região e para o país

A criação da Universidade de Leiria e Oeste marca um momento histórico para o ensino superior em Portugal e representa um passo decisivo para o desenvolvimento da região. “Mais do que uma mudança de designação, esta transformação reconhece um percurso de 45 anos pautado pela qualidade, inovação e forte ligação ao território”, explica Carlos Rabadão, presidente do Instituto Politécnico de Leiria.

Ao longo das últimas décadas, o Instituto Politécnico de Leiria consolidou-se como uma instituição de referência, afirmando-se pela excelência da sua oferta formativa, pela crescente capacidade científica, pela internacionalização e pela estreita articulação com empresas, instituições e comunidades. “A evolução para universidade surge, por isso, como o reconhecimento natural de uma maturidade institucional já demonstrada”, adianta.

A nova Universidade de Leiria e Oeste reforçará a capacidade de formar talento, produzir conhecimento e impulsionar inovação, assumindo um papel ainda mais relevante na qualificação avançada de recursos humanos e no desenvolvimento económico e social. Num território dinâmico e exportador como Leiria e Oeste, a existência de uma universidade robusta constitui um fator estratégico de competitividade, atração de investimento e retenção de talento.

Com uma identidade moderna, internacional e profundamente enraizada na região, salienta o presidente, a Universidade de Leiria e Oeste nasce para ampliar impacto: no território, no país e na afirmação de Portugal através do conhecimento.