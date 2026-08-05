De 7 a 12 de agosto HÁ FEST! em Amarante

Wet Bed Gang, Diogo Piçarra, stand up comedy, com Carlos Vidal e John Mendes, dança, animação infantil, e desporto são algumas das atividades do festival que comemora, em 2026, o décimo aniversário. Socialmente responsável, a cada edição, o “HÁ FEST!” tem uma causa. Este ano, “HÁ FEST!EmMovimento” vai transformar a cidade no epicentro da energia, da vivacidade e do movimento jovem. “Sob a inspiração do desporto e da atividade física, desafiamos toda a comunidade a adotar estilos de vida mais ativos, saudáveis e integrados, promovendo o bem-estar físico e mental através da prática desportiva informal, da cooperação e do espírito de equipa”, menciona o presidente da Câmara de Amarante, Jorge Ricardo.

O HÁ FEST!, de acesso gratuito, arranca a 7 de agosto, com HÁ FEST! Kids – Oficina “A Corrente da Vida – Liga-te à Natureza”, no Museu de Arte Moderna Amadeo de Souza-Cardoso, das 19 às 21 horas, para depois dar lugar ao CineBrincar. Nesse mesmo dia, em Vila Meã, pelas 21h30, no Cine-teatro Raimundo Magalhães, Carlos Vidal brinda o público com uma sessão de stand-up comedy, enquanto o Claustro da Câmara Municipal de Amarante acolhe a Gala de Ópera com a Orquestra do Norte, a partir das 22h30.

No dia seguinte, “Às 8 na Ponte”, um evento icónico do festival, conta com a atuação de DJ’s e bandas amarantinas que asseguram música e animação em doses certas de diversão, na Ponte de São Gonçalo, a partir das 8, claro está! (20 horas). Depois das 2 horas, a Praça da Restauração recebe os DJ’s da RFM Rich& Mendes.

No domingo, dia 9, o principal destaque vai para a Amarante Night Run, um evento lúdico/desportivo que percorre as ruas e caminhos do centro histórico da cidade e que a cada ano que passa, conquista cada vez mais participantes. Composta por uma corrida não competitiva free-running/caminhada com a distância de cinco quilómetros, a atividade é organizada em parceria com a Associação Desportiva de Amarante.

A 10 de agosto, Diogo Piçarra toma conta do palco do Parque Ribeirinho, com um espetáculo, a partir das 22 horas. Depois da música, “HÁ DANÇA!”, a 11 de agosto, no Largo de São Gonçalo, a partir das 21h30. A apresentação está a cargo da conhecida e acarinhada Sónia Araújo.

O festival termina a 12 de agosto e não é por acaso! É o Dia Internacional da Juventude e como forma de assinalar esta efeméride, participam no evento jovens integrados nas diversas medidas municipais de juventude: Pre’ocupa-te, Voluntariado Jovem, Antecipa o teu futuro e Conselho Municipal de Juventude. “Neste dia, todos os nossos jovens são convocados a participar de forma ainda mais ativa”, explica o autarca.

Os Wet Bed Gang, uma das principais referências do hip hop português, encerram em grande este HÁ FEST!, a partir das 22 horas, no Parque Ribeirinho.

No âmbito da estratégia municipal para tornar Amarante um concelho mais acessível e inclusivo, o HÁ FEST! afirma-se como um palco de referência onde a festa e o direito ao lazer se cruzam com a acessibilidade comunicativa. Para garantir que as crianças e famílias participem nas dinâmicas do evento, o festival passa a contar com Salas de Regulação Móveis, oferecendo um espaço calmo e seguro para quem precisa de gerir a sobreestimulação sensorial. Paralelamente, o recinto é capacitado com Sinalética de Acessibilidade Comunicativa, utilizando painéis com pictogramas em locais estratégicos. “Com esta medida, o HÁFEST! não é apenas um ponto de encontro e celebração, mas também um exemplo prático de um concelho que adapta o seu espaço público para que a cultura e o convívio sejam, sem exceção, para todos”, garante Jorge Ricardo.

Há Sabores N’Alameda

A Praça de Restauração vai funcionar na Alameda Teixeira de Pascoaes, nos dias 7, das 19 às 2 horas, dia 8 das 19 às 3h30, 10, 11, 12, de agosto, das 19 às 1 horas, com animação de DJ’s amarantinos e bandas do projeto Band’Arte.