De 7 a 12 de agosto HÁ FEST! em Amarante

Wet
Bed Gang, Diogo Piçarra, stand up comedy, com Carlos Vidal e John Mendes,
dança, animação infantil, e desporto são algumas das atividades do festival que
comemora, em 2026, o décimo aniversário. Socialmente responsável, a cada
edição, o “HÁ FEST!” tem uma causa. Este ano, “HÁ FEST!EmMovimento” vai
transformar a cidade no epicentro da energia, da vivacidade e do movimento
jovem. “Sob a inspiração do desporto e da atividade física, desafiamos toda a
comunidade a adotar estilos de vida mais ativos, saudáveis e integrados,
promovendo o bem-estar físico e mental através da prática desportiva informal,
da cooperação e do espírito de equipa”, menciona o presidente da Câmara de
Amarante, Jorge Ricardo.
O
HÁ FEST!, de acesso gratuito, arranca a 7
de agosto, com HÁ FEST! Kids – Oficina “A Corrente da Vida – Liga-te à
Natureza”, no Museu de Arte Moderna Amadeo de Souza-Cardoso, das 19 às 21 horas,
para depois dar lugar ao CineBrincar. Nesse mesmo dia, em Vila Meã, pelas
21h30, no Cine-teatro Raimundo Magalhães, Carlos Vidal brinda o público com uma
sessão de stand-up comedy, enquanto o Claustro da Câmara Municipal de
Amarante acolhe a Gala de Ópera com a Orquestra do Norte, a partir das 22h30.
No
dia seguinte, “Às 8 na Ponte”, um evento icónico do festival, conta
com a atuação de DJ’s e bandas amarantinas que asseguram música e animação em doses
certas de diversão, na Ponte de São Gonçalo, a partir das 8, claro está! (20 horas).
Depois das 2 horas, a Praça da Restauração recebe os DJ’s da RFM Rich&
Mendes.
No
domingo, dia 9, o principal destaque vai para a
Amarante Night Run, um evento lúdico/desportivo que percorre as ruas e caminhos
do centro histórico da cidade e que a cada ano que passa, conquista cada vez
mais participantes. Composta por uma corrida não competitiva free-running/caminhada
com a distância de cinco quilómetros, a atividade é organizada em parceria com
a Associação Desportiva de Amarante.
A
10 de agosto, Diogo Piçarra toma
conta do palco do Parque Ribeirinho, com um espetáculo, a partir das 22 horas.
Depois da música, “HÁ DANÇA!”, a 11 de
agosto, no Largo de São Gonçalo, a partir das 21h30. A
apresentação está a cargo da conhecida e acarinhada Sónia Araújo.
O
festival termina a 12 de agosto e
não é por acaso! É o Dia Internacional da Juventude e como forma de assinalar
esta efeméride, participam no evento jovens integrados nas diversas medidas municipais
de juventude: Pre’ocupa-te, Voluntariado Jovem, Antecipa o teu futuro e Conselho
Municipal de Juventude. “Neste dia, todos os nossos jovens são convocados a
participar de forma ainda mais ativa”, explica o autarca.
Os
Wet Bed Gang, uma das principais referências do hip hop português, encerram em
grande este HÁ FEST!, a partir das 22 horas, no Parque Ribeirinho.
No
âmbito da estratégia municipal para tornar Amarante um concelho mais acessível
e inclusivo, o HÁ FEST! afirma-se como
um palco de referência onde a festa e o direito ao lazer se cruzam com a
acessibilidade comunicativa. Para garantir que as crianças e famílias
participem nas dinâmicas do evento, o festival passa a contar com Salas de
Regulação Móveis, oferecendo um espaço calmo e seguro para quem precisa de
gerir a sobreestimulação sensorial. Paralelamente, o recinto é capacitado com
Sinalética de Acessibilidade Comunicativa, utilizando painéis com pictogramas
em locais estratégicos. “Com esta medida, o HÁFEST! não é apenas um ponto de
encontro e celebração, mas também um exemplo prático de um concelho que adapta
o seu espaço público para que a cultura e o convívio sejam, sem exceção, para
todos”, garante Jorge Ricardo.
Há Sabores N’Alameda
A
Praça de Restauração vai funcionar na Alameda Teixeira de Pascoaes, nos dias 7,
das 19 às 2 horas, dia 8 das 19 às 3h30, 10, 11, 12, de agosto, das 19 às 1 horas,
com animação de DJ’s amarantinos e bandas do projeto Band’Arte.