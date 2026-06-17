Formar talento para transformar organizações e responder aos desafios do futuro

Num mercado de trabalho em constante
transformação, a capacidade de adaptação, inovação e liderança tornou-se um
fator decisivo para o sucesso profissional. É neste contexto que o ISAG –
European Business School assume um papel diferenciador na formação de
profissionais preparados para criar impacto nas organizações e contribuir para
o desenvolvimento económico e social.
Com mais de 46 anos de história, o ISAG
consolidou-se como uma referência no ensino superior, combinando rigor
académico, proximidade às empresas e uma visão global da educação. O resultado
reflete-se numa taxa de empregabilidade de 98%, que demonstra a capacidade da instituição
para formar profissionais alinhados com as necessidades reais do mercado.
A aprendizagem no ISAG vai muito além da sala
de aula. Os estudantes são desafiados a aplicar conhecimentos em contextos
reais, desenvolver competências práticas e contactar diretamente com o mundo
empresarial. Esta abordagem permite uma preparação sólida para os desafios
profissionais, promovendo uma transição natural para o mercado de trabalho.
A forte ligação às empresas constitui um dos
pilares da instituição. Com mais de 1100 parcerias ativas em todo o mundo, o
ISAG proporciona aos estudantes oportunidades de networking, mobilidade
internacional, estágios, projetos colaborativos e contacto direto com
profissionais e organizações de referência.
Estudar no ISAG é investir numa experiência
transformadora, que desenvolve competências, fortalece a capacidade de
liderança e prepara os estudantes para atuar num mercado global cada vez mais
exigente e competitivo”, afirma Elvira Vieira, diretora-geral do
ISAG.
A oferta formativa do ISAG integra quatro licenciaturas, três mestrados e sete Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP), incluindo
programas lecionados em inglês e em formato online. Entre as áreas de formação
destacam-se Gestão de Empresas, Turismo, Relações Empresariais Internacionais,
e Management, a primeira licenciatura em Gestão totalmente lecionada em inglês
no Norte de Portugal, criada para responder às ambições de estudantes que
procuram uma carreira internacional.
O percurso académico é complementado por um
conjunto de serviços de apoio ao estudante, que acompanham o seu
desenvolvimento pessoal, académico e profissional, reforçando a experiência
educativa e a preparação para o futuro.
O caráter distintivo do ISAG estende-se
igualmente ao seu campus. A escola-hotel permite a realização de aulas
laboratoriais em ambiente real e disponibiliza alojamento próprio, criando uma
experiência de aprendizagem única. A dimensão internacional da comunidade
académica é outro dos fatores diferenciadores, reunindo atualmente estudantes
de mais de 70 nacionalidades.
A ligação ao ISAG não termina com a conclusão
dos estudos. Através da Rede Alumni, antigos estudantes mantêm o acesso a uma
comunidade ativa de profissionais, oportunidades de networking,
desenvolvimento de carreira e projetos colaborativos. Uma rede que reforça o
compromisso da instituição com o crescimento dos seus estudantes ao longo de
toda a vida.
Formação Executiva para
líderes que querem antecipar o futuro
A ISAG Executive Academy é a unidade
especializada do ISAG dedicada à formação de executivos e profissionais que
procuram acelerar a sua evolução e responder aos desafios de um contexto
empresarial cada vez mais exigente.
Com programas permanentemente atualizados e
alinhados com as tendências do mercado, a academia aposta numa abordagem
prática, flexível e orientada para resultados. A oferta inclui MBA (presencial
e online), mais de 20 pós-graduações e cursos de especialização e soluções de
formação in company.
Mais
do que transmitir conhecimento, a ISAG Executive Academy desenvolve
competências estratégicas, promove a inovação e prepara líderes capazes de
gerar valor sustentável nas suas organizações e nos setores onde atuam.
Taxa de empregabilidade
98%
A percentagem da taxa de empregabilidade dos estudantes do ISAG demonstra a capacidade da instituição para formar profissionais alinhados com as necessidades reais do mercado.