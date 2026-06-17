Formar talento para transformar organizações e responder aos desafios do futuro

Num mercado de trabalho em constante transformação, a capacidade de adaptação, inovação e liderança tornou-se um fator decisivo para o sucesso profissional. É neste contexto que o ISAG – European Business School assume um papel diferenciador na formação de profissionais preparados para criar impacto nas organizações e contribuir para o desenvolvimento económico e social.

Com mais de 46 anos de história, o ISAG consolidou-se como uma referência no ensino superior, combinando rigor académico, proximidade às empresas e uma visão global da educação. O resultado reflete-se numa taxa de empregabilidade de 98%, que demonstra a capacidade da instituição para formar profissionais alinhados com as necessidades reais do mercado.

A aprendizagem no ISAG vai muito além da sala de aula. Os estudantes são desafiados a aplicar conhecimentos em contextos reais, desenvolver competências práticas e contactar diretamente com o mundo empresarial. Esta abordagem permite uma preparação sólida para os desafios profissionais, promovendo uma transição natural para o mercado de trabalho.

A forte ligação às empresas constitui um dos pilares da instituição. Com mais de 1100 parcerias ativas em todo o mundo, o ISAG proporciona aos estudantes oportunidades de networking, mobilidade internacional, estágios, projetos colaborativos e contacto direto com profissionais e organizações de referência.

Estudar no ISAG é investir numa experiência transformadora, que desenvolve competências, fortalece a capacidade de liderança e prepara os estudantes para atuar num mercado global cada vez mais exigente e competitivo”, afirma Elvira Vieira, diretora-geral do ISAG.

A oferta formativa do ISAG integra quatro licenciaturas, três mestrados e sete Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP), incluindo programas lecionados em inglês e em formato online. Entre as áreas de formação destacam-se Gestão de Empresas, Turismo, Relações Empresariais Internacionais, e Management, a primeira licenciatura em Gestão totalmente lecionada em inglês no Norte de Portugal, criada para responder às ambições de estudantes que procuram uma carreira internacional.

O percurso académico é complementado por um conjunto de serviços de apoio ao estudante, que acompanham o seu desenvolvimento pessoal, académico e profissional, reforçando a experiência educativa e a preparação para o futuro.

O caráter distintivo do ISAG estende-se igualmente ao seu campus. A escola-hotel permite a realização de aulas laboratoriais em ambiente real e disponibiliza alojamento próprio, criando uma experiência de aprendizagem única. A dimensão internacional da comunidade académica é outro dos fatores diferenciadores, reunindo atualmente estudantes de mais de 70 nacionalidades.

A ligação ao ISAG não termina com a conclusão dos estudos. Através da Rede Alumni, antigos estudantes mantêm o acesso a uma comunidade ativa de profissionais, oportunidades de networking, desenvolvimento de carreira e projetos colaborativos. Uma rede que reforça o compromisso da instituição com o crescimento dos seus estudantes ao longo de toda a vida.

Formação Executiva para líderes que querem antecipar o futuro

A ISAG Executive Academy é a unidade especializada do ISAG dedicada à formação de executivos e profissionais que procuram acelerar a sua evolução e responder aos desafios de um contexto empresarial cada vez mais exigente.

Com programas permanentemente atualizados e alinhados com as tendências do mercado, a academia aposta numa abordagem prática, flexível e orientada para resultados. A oferta inclui MBA (presencial e online), mais de 20 pós-graduações e cursos de especialização e soluções de formação in company.

Mais do que transmitir conhecimento, a ISAG Executive Academy desenvolve competências estratégicas, promove a inovação e prepara líderes capazes de gerar valor sustentável nas suas organizações e nos setores onde atuam.