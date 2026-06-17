Apoios ao alojamento

Os alunos bolseiros deslocados em Lisboa, o concelho português mais caro para estudar, poderão receber até 500 euros de ajudas ao alojamento.

De acordo com a nova reforma da Ação Social que o Governo vai aplicar já no ano letivo 2026/2027, os bolseiros que não consigam vaga numa residência vão receber uma majoração, correspondente ao valor estimado do custo do alojamento para o concelho.

No concelho de Cascais, esse valor são 488 euros, em Oeiras, 459, no Porto e Almada, 419. Em Braga, o custo médio do quarto está nos 326 euros e em Coimbra nos 338. A nível nacional, o mínimo fica fixado para Mirandela – 260 euros/mês. O nível máximo, como referimos, são 500 euros em Lisboa.

O aluno que requereu alojamento público e não obteve vaga terá a bolsa automaticamente majorada. Essa majoração cobrirá a diferença entre os 160 euros de custo-base e os tetos médios reais do alojamento privado estipulados para cada concelho.

O contrário também está previsto. Se o estudante tiver vaga na residência pública da instituição que vai frequentar e a recusar, perde o direito à majoração para o alojamento privado, mantendo apenas o apoio-base de alojamento incluído na bolsa, os já referidos 160 euros mensais.

A lei dá prioridade absoluta aos bolseiros deslocados no acesso às residências das instituições de ensino superior, mas não são obrigados a ficar aí.